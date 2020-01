Isagenix International Neemt Zija International Over

De bedrijven hebben gemeenschappelijke doelen, delen dezelfde cultuur en missie gericht op verbetering van de wereldgezondheid



GILBERT, Arizona, 23 januari 2020 /PRNewswire/ -- Isagenix International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2699062-1&h=2285904705&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699062-1%26h%3D363930429%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnewsroom.isagenix.com%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dbiolink%2526utm_campaign%253DACQUISITION%26a%3DIsagenix%2BInternational&a=Isagenix+International], een wereldwijde onderneming op het gebied van gezondheid en welzijn met oplossingen in voeding en lifestyle, heeft de overname aangekondigd van Zija International, een gerenommeerd en gerespecteerd bedrijf gevestigd in Lehi, Utah, met directe verkoop van een krachtige lijn kwaliteitsproducten op plantaardige basis.



https://mma.prnewswire.com/media/1080258/Isagenix_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1080258/Isagenix_Logo.jpg]



"Wij zijn verheugd om Zija te verwelkomen binnen de Isagenix familie," aldus Jim Coover, mede-oprichter en voorzitter van Isagenix. "Onze bedrijven delen een gemeenschappelijke cultuur en gemeenschappelijke doelstelllingen, en wij kijken uit naar de positieve impact die deze overname zal geven aan alle partijen."



Wanneer de transitie voltooid is, zullen distributeurs van Zija deel gaan uitmaken van de Isagenix familie met meer dan 500.000 leden op 14 markten wereldwijd. Door het toevoegen verkrijgt Isagenix meer potentieel door uitbreiding van het aantal deelnemingen en klanten, vergroting van de portefeuille met plantaardige productene en versteviging van de wereldwijde voetafdruk.



"Dit komt op een veelbelovend moment voor zowel Zija als Isagenix," aldus Travis Ogden, de chief executive officer van Isagenix. "Het creëert geweldige synergieën voor beide bedrijven en door onze krachten te bundelen zullen onze op elkaar afgestemde missies om de wereldgezondheid te verbeteren nog sterker worden dan ooit."



Over Isagenix International



Isagenix, opgericht in 2002, levert systemen voor gewichtsverlies, prestaties, vitaliteit en welzijn, lichaamsverzorging en schoonheid, alsmede financieel welzijn. Met een half miljoen klanten en meer dan 100 producten, pakketten en systemen wereldwijd, levert Isagenix over de hele wereld producten en oplossingen via een netwerk van onafhankelijke distributeurs in 14 landen. Ga voor meer informatie naar Isagenix.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2699062-1&h=2601018034&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699062-1%26h%3D1182984222%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.isagenix.com%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dlink%2526utm_campaign%253DACQUISITION%26a%3DIsagenix.com&a=Isagenix.com].



Over Zija International



Zija houdt zich al meer dan tien jaar bezig met het bedenken van innovatieve producten die het hoogste welzijn bieden. Elk product van Zija dient een specifiek doel bij het bereiken van gezondheid, welzijn en schoonheid. Ga voor meer informatie naar zijainternational.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2699062-1&h=1015649006&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699062-1%26h%3D432598764%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zijainternational.com%252F%26a%3Dzijainternational.com&a=zijainternational.com].



