Geobsedeerd met schoenen? Verblijf in de zevende hemel met Dag-tot-Nacht-luxe. Femmes Sans Peur introduceert Kickstarter-campagne.

NEW YORK, 23 januari 2018 /PRNewswire/ -- Onderga een kledingtransformatie met de komst van Femmes Sans Peur [http://www.femmessanspeur.com/], schoenen die de seizoenen overstijgen en die ervoor zorgen dat vrouwen met een glimlach van top tot teen gekleed gaan. Het luxe schoenenbedrijf heeft met juwelen versierde items, die ontworpen zijn met de focus op comfort, hoogwaardig vakmanschap en een opbeurende stijl.



Christina Jean Durante, oprichter & creatief directeur, was op zoek naar een nieuwe benadering om vrouwen door middel van schoeisel te motiveren. Toen ze zag dat Femmes Sans Peur vertaald kon worden als "Onverschrokken Vrouwen" realiseerde ze zich dat het een belichaming was van alles wat ze van een schoenenliefhebber verwachtte en FSP was geboren. Ze brengt wereldwijd geïnspireerde creaties, vol met kleur, op de designersmarkt zonder dat de stijl verlangt dat er concessies gedaan worden op het gebied van comfort. De begeerde collectie, met gedurfde items die je garderobe naar een hoger niveau zullen brengen, sluit aan op de trends terwijl de identiteit van het merk behouden blijft.





-- FSP biedt een verscheidenheid aan silhouetten met elementen uit de

natuur en de kunstgeschiedenis

-- Ze werken samen met deskundige ambachtslieden in India die ontelbare

uren besteden aan het perfectioneren van hun eigen borduurmotieven

-- Het leer is afkomstig uit de beste leerlooierijen in Italië en

Brazilië

-- Een bekroonde fabriek doet er alles aan om elke stijl tot leven te

brengen

-- Exclusieve limited edition-sessies voor VIP Insiders

-- Op maat gemaakte hakken, belangrijke comfortcomponenten en flexibiliteit

zijn in elke schoen ingebouwd

-- Exclusieve memory foam- vulling wordt aan elke binnenzool toegevoegd om

de hele dag door duurzame en functionele steun te bieden

-- Elke buitenzool beschikt over rubberen dopjes voor meer flexibiliteit

-- Elke zool is versierd met het karakteristieke lotusbloem-versiersel,

waardoor ze goddelijke schoonheid kan ervaren!

Christina is erin geslaagd om op een speelse wijze haar veelzijdige stijlen op de meest onverwachte manieren tot leven te brengen. "Geïnspireerd tijdens een reis naar de Sonoma Valley, bevond ik me bij zonsondergang in een wijngaard waar prachtige kolibries rondfladderden over de glinsterende bladeren. Door de manier waarop het licht op hen reflecteerde, wist ik dat ik een ornament wilde maken waarin de schoonheid van deze prachtige wezens, die schitterde als diamanten in de schemering, tot uitdrukking zou komen." De schoonheid die alleen in de natuur voorkomt wordt tot leven gebracht door fijn borduurwerk van kolibries, gemaakt met omhulde kristallen die aan vertrouwde silhouetten toevoegen.



Vier FSP stijlen zijn nu beschikbaar voor pre-order op Kickstarter [http://bit.ly/AwakenYourSoles], voor een early bird-prijs van USD $ 275-$ 300. Ben je er klaar voor om je zolen te laten ontwaken?



FEMMES SANS PEUR

154 GRAND STREET, NYC 10012 - www.fsp.shoes [http://www.fsp.shoes/]



