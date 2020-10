'Achterstand in onderwijs: ongemakkelijke realiteit die vraagt om resolute oplossingen'

redelijk tot heel erg te hebben opgelet en meegedaan tijdens de online lessen. Ze uiten zich positief over de uitleg van hun docenten.

dat zij actief meededen met de lessen en zich niet verveelden.

(in meerderheid) vertrouwen te hebben dat zij over zouden gaan, en gaven aan weinig zorgen te hebben over het oplopen van achterstanden.

Met Corona worden vele partijen met de neus op de feiten gedrukt over de kwaliteit van ons onderwijs. Er is sprake van uitval, hetgeen leidt tot achterstand, ergo leerlingen raken in een isolement.In de afgelopen decennia zijn scholen in toenemende mate onderdeel geworden van grote bestuurlijke eenheden. Daarnaast is van overheidswege oeverloos geïnvesteerd in de ontwikkeling van het kind. Grote klassen en een dalende PISA ranking zijn slechts twee voorbeelden waaruit blijkt dat voornoemde ontwikkelingen niet tot concrete verbeteringen hebben gezorgd als het gaat om het welzijn en de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Het lijkt een waarheid als een koe, maar de oplossing ligt hier wel degelijk in het teruggaan naar kleinere klassen, waar ruimte en aandacht is voor leerlingen. En ook docenten weer ruimte krijgen voor hun vakgebied en het inspireren van de leerlingen.En nu is er Corona, oftewel onderwijs op afstand in plaats van les in de klas. Dit is een lastige opgave voor veel schoolleiders. Niet alleen worden zij geconfronteerd met uitval en zelfs onzichtbaarheid, maar ook met een stijgende leerachterstand. Laten we ook leren van Corona. Uit recent grootschalig onderzoek in samenwerking met de Radbouduniversiteit is onderzoek gedaan naar de leerervaringen van leerlingen en hun ouders over de Lockdownperiode van 16 maart – 2 juni.22.000 respondenten hebben deel genomen aan dit onderzoek. Leerlingen en ouders van kleine en dus wendbare organisaties geven o.m. aanBovenstaande is bewaarheid en zeker terug te voeren op kleine klassen, waar docenten snel kunnen schakelen naar gelang de vraag van de leerling. Laten we niet de illusie hebben dat leerlingen in grote klassen waar klassenmanagement in gewone tijden al meer dan complex is, het ten tijde van Corona in grote getalen gaan redden. Laat deze tijd een katalysator zijn voor in ieder geval één waarheid:Kleinschalig onderwijs stelt de behoefte van de leerling centraal en gelooft dat elke leerling de capaciteiten heeft om het maximale uit zichzelf te halen.Deze ongemakkelijke realiteit vraagt om resolute oplossingen. Dit is een opdracht voor overheid en schoolleiders, voor ons is het bewezen succes.Caroline Steenvoort is algemeen directeur van Luzac, onderdeel van NCOI Groep.