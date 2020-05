Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, nodigt aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden dinsdag 30 juni 2020 om 14:00 u.



In verband met de COVID-19 restricties kan de vergadering niet fysiek plaatsvinden maar zal deze virtueel plaatsvinden via een online platform.



De oproep, agenda en overige vergaderstukken zijn te vinden op de website www.arconapropertyfund.nl.