Eén op de twee Nederlanders overweegt een refurbished smartphone

De introductie van het Keurmerk Refurbished heeft de belangstelling voor gereviseerde smartphones in 2019 aanzienlijk versterkt. Nog geen jaar na de introductie van het Keurmerk is al 6% van de verkochte iPhones refurbished. Meer dan de helft van de Nederlanders overweegt een refurbished smartphone te kopen. In totaal werden in 2019 ruim 500.000 refurbished apparaten verkocht, waarvan 370.000 smartphones.



Consument positief



Vandaag verschijnen cijfers waaruit blijkt dat consumenten positief zijn over refurbished in het algemeen en het Keurmerk Refurbished in het bijzonder. Een onderzoek met 3.000 respondenten, uitgevoerd door BigSpark, laat zien dat niet alleen de lagere prijs voor consumenten een overweging is om voor refurbished te kiezen. Ook de zekerheid die het Keurmerk Refurbished biedt (24 maanden garantie) speelt een belangrijke rol. Apparaten met het Keurmerk Refurbished worden gecontroleerd op een groot aantal technische punten. De kwaliteitscontroles staan onder toezicht van het onafhankelijke certificatie-instituut TüV. Het aantal consumenten dat een refurbished smartphone overweegt is verdubbeld sinds maart 2019, toen het Keurmerk werd geïntroduceerd. Al meer dan een derde van de consumenten -38%- is een jaar na introductie al bekend met het Keurmerk.



Meer dan een half miljoen



In 2019 kochten Nederlandse consumenten en bedrijven 502.500 refurbished apparaten. Het overgrote deel daarvan (370.000 stuks) waren smartphones. Daarnaast werden 64.000 refurbished iPads, 62.000 MacBooks en 6.500 computers verkocht.



Autosector als voorbeeld



Hoofd Consumentenelektronica Rob Wierenga van Techniek Nederland verwacht dat de markt voor digitale apparaten de komende tijd ingrijpend zal veranderen: ‘We staan aan het begin. Als je het vergelijkt met de automarkt is er nog een wereld te winnen. Van elke zes verkochte auto’s is er één nieuw, terwijl van elke zestien verkochte iPhones er nu nog vijftien nieuw zijn. Ik verwacht dat dat snel zal veranderen.’



Miljoenen kilo’s minder CO2-uitstoot



Ook voor consumenten is duurzaamheid een belangrijke overweging bij de aanschaf van een refurbished iPhone in plaats van een nieuwe. Eric Schoenmakers van Keurmerkbedrijf leapp: ‘Koop je een iPhone met het Keurmerk Refurbished, dan ben je zeker van een kwalitatief uitstekend apparaat. Tegelijkertijd bespaar je maar liefst 55 kg CO2. Afgelopen jaar zijn er 370.000 refurbished iPhones aangeschaft; dat betekent miljoenen kilo’s minder CO2-uitstoot.’



Thuiskopieheffing en lage btw



De keurmerkbedrijven en Techniek Nederland vinden dat de overheid meer zou kunnen doen om refurbished apparaten nóg aantrekkelijker te maken. Het schrappen van de thuiskopieheffing en de introductie van een laag btw-tarief kunnen daarbij het noodzakelijke zetje geven. Jan-Willem van Dijk van Forza Refurbished: ‘We dragen per toestel bijna vijf euro thuiskopieheffing voor auteursrechten af. Die heffing is achterhaald want bijna niemand downloadt nog muziek op z’n smartphone. Schaf daarom de heffing in elk geval af voor refurbished smartphones. En stimuleer refurbished met een laag btw-tarief, net zoals bij kappers en fietsenmakers. Dat zou ons enorm helpen.’



Winst voor milieu én belastingbetaler



Hoofd Consumentenelektronica Rob Wierenga van Techniek Nederland: ‘De overheid vindt circulariteit en duurzaamheid belangrijk, maar koopt jaarlijks meer dan 30.000 nieuwe smartphones voor ambtenaren. Als refurbished bij de inkoop van smartphones de norm wordt, reduceert de overheid de CO2-uitstoot met 1,5 miljoen kg. Dat is goed nieuws voor het milieu, maar ook voor de belastingbetaler, want refurbished toestellen zijn beduidend goedkoper. En de overheid geeft zo het goede voorbeeld aan consumenten en bedrijven.’