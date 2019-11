Van Dorp krijgt vestiging in Groningen

Van Dorp krijgt per 1 december 2019 een vestiging in Groningen. Aan de Olgerweg 2-10 in Groningen, zal het familiebedrijf zich richten op de uitvoering van diverse Railinfra-werkzaamheden voor diverse NS-stations in de regio. Daarnaast neemt de vestiging het Technisch Beheer van de gebouwgebonden installaties voor bestaande en nieuwe klanten uit de regio voor haar rekening.



Railinfra en Technisch Beheer in de regio



De aanleiding voor het oprichten van een vestiging in Groningen, is het scoren van een aantal percelen (E&W) van de NS. Van Dorp voerde al Railinfra-werkzaamheden uit vanuit de vestiging Zevenaar, maar zal deze dienstverlening nu ook vanuit de vestigingen Almere, Heerenveen, Hengelo en Groningen gaan uitvoeren. Dit gebeurt onder leiding van Louis Ambergen.



De vestiging biedt bovendien de mogelijkheid om de bestaande klanten in de regio sneller te bedienen en het aantal te rijden kilometers tot een minimum te beperken. In de toekomst zal er ook worden gekeken naar mogelijkheden om de klantenkring verder uit te breiden. De vestiging Groningen zal worden aangestuurd vanuit de vestiging Heerenveen, waarmee de verantwoordelijkheid komt te vallen onder Jelmer Batteram en Regiodirecteur Gijs Folmer.



Over Van Dorp



Van Dorp is een duurzame technisch dienstverlener, met vestigingen door heel Nederland. Het bedrijf biedt een totaalpakket aan technische diensten en installaties.