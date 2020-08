Snelle pizza service van New York Pizza

Wil je de originele New York style pizza bestellen, dan ga je naar New York Pizza. Al tientallen jaren bezorgen ze de lekkerste New York pizza bij je thuis. De populaire pizza kenmerkt zich door de medium dikke, knaperige kortst met een lekker bite. Voorzien van een smaakvolle tomatensaus en lekker toppings. Bij New York pizza bestel je de perfecte pizza met diverse verse ingrediënten. En er staat nog meer op het menu, zo kun je ook kiezen voor een groente pizza, waarvan de bodem is gemaakt van bloemkool of een glutenvrije pizza. En verder hebben we ook nog fingerfood op het menu staan, zoals crispy nuggets, of potato wedges. Ook kun je een pasta of salade bestellen, met een drankje erbij maak je je maaltijd compleet. De snelle pizza service zorgt ervoor dat de pizza heerlijk knapperig bij je thuis wordt bezorgd.



De pizza service of zelf ophalen



Je kunt heel eenvoudig een pizza bij New York Pizza bestellen of afhalen. Dit kan je doen via de app of via de website. Eerst selecteer je het filiaal en daarna plaats je je order. Je kunt op de website of in de app je pizza helemaal zelf samenstellen. Wil jij extra kaas of pepers erbij? Kruis het dan aan in de app. Wil je liever nog ananas of ham op de pizza, ook dit kun je selecteren. Zo pas jij een pizza uit het menu aan of stel je een pizza zelf samen. Heb je een pizza besteld? Dan gaan de pizzabakkers van New York Pizza direct aan de slag. Het deeg wordt uitgelegd en bedekt met de toppings die jij op je pizza wilt. Daarna schuiven ze de pizza in de oven. Deze oven verwarmt wel tot 250 graden, hierdoor smelt binnen 6 minuten de kaas en zijn alle toppings gaar. De pizza wordt in punten gesneden en in een doos gedaan. Nu kan jij de pizza komen halen of hij wordt bij jouw thuis gebracht. En dat alles binnen 30 minuten. Het doel van New York Pizza is het serveren van heerlijke, ovenverse pizza’s binnen een korte tijd.



Pizza bestellen of afhalen?



Bij New York Pizza kun je kiezen of je je pizza laat bezorgen of dat je hem zelf komt afhalen bij een filiaal in de buurt. Kies je ervoor om de pizza van New York pizza te laten bezorgen? Dan kan je nadat je de bestelling hebt geplaatst lekker achterover leunen op de bank. Binnen 30 minuten staat de bezorger van New York Pizza voor de deur. In een handige hotbag – die de pizza’s maximaal drie kwartier kunnen warm houden – gaat de bezorger op pad naar jou. Op de elektrische fiets of in de auto: ze brengen de pizza zo snel mogelijk naar je toe. De fiets is ook nog eens duurzaam en extra snel doordat het een elektrische fiets is. Wil jij liever de pizza afhalen? Dat kan ook, plaats de bestelling in de app of via de website en kom langs bij het filiaal van New York Pizza bij jouw in de buurt. Kom je toevallig langs het filiaal van de New York Pizza? Ook dan kun je gemakkelijk een pizza bestellen. Wat je ook kiest, voor je het weet eet jij een overheerlijke verse pizza van New York Pizza.