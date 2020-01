Persuitnodiging: onthulling wereldrecord grootste chocoladekunstwerk

ROTTERDAM – Op donderdag 6 februari 2020 wordt in de Onderzeebootloods in Rotterdam het grootste chocoladekunstwerk ooit onthuld door Don Stephens, de oprichter van medische hulporganisatie Mercy Ships. Chocolatier Frits van Noppen uit Ridderkerk startte dit initiatief om aandacht te genereren voor het werk van Mercy Ships. Zijn doel is om meer dan 1 miljoen euro op te halen door middel van de verkoop van de onderdelen van het kunstwerk.



Het lekkerste wereldrecord krijgt een volume van meer dan 100.000 chocoladeletters. Het geheel is van ongeëvenaarde grootte, gewicht en afmeting. De 1.600 elementen van het meesterwerk worden per stuk verkocht. De onthulling van het kunstwerk is tevens de start van de wereldwijde campagne om fondsen te werven voor het in de vaart brengen van het nieuwe ziekenhuisschip van Mercy Ships, dat nog in aanbouw is.



Chocoladeatelier van Noppen en Stichting Mercy Ships Holland nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de onthulling van dit kunstwerk. Het meesterwerk wordt onthuld door Don Stephens (oprichter Mercy Ships) en Jan van den Bosch (bestuursvoorzitter Mercy Ships). Verder aanwezig zijn Jan-Dirk Stouten (ondernemer/journalist), Ben Tiggelaar (managementgoeroe), Frits van Noppen (initiatiefnemer), Berget Lewis (zangeres), Tjeerd de Jong (vrijwillig arts bij Mercy Ships).



PROGRAMMA onthulling 6 februari



16.30 uur: inloop en ontvangst pers



17.30 uur: programma



- Inspiratiesessie met Ben Tiggelaar



- Frits van Noppen over zijn motivatie voor dit unieke meesterwerk



- Tjeerd de Jong over de chirurgische nood in de wereld



- Muzikale bijdrage van Berget Lewis



18.30: onthulling door Mercy Ships oprichter Don Stephens en bestuursvoorzitter Jan van den Bosch



19.00 uur: mogelijkheid tot het afnemen van interviews



Aanmelden kan via media@hetlekkerstewereldrecord.nl. Graag naam, contactgegevens, medium en eventuele interviewwensen vermelden.



ADRES



Onderzeebootloods



RDM-straat 1, 3089 JS Rotterdam



Sponsoring en publieksdagen



De verkoop van de 1.600 elementen van het chocoladekunstwerk is in volle gang. Ondernemers, particulieren en groepen kunnen individueel of gezamenlijk een element sponsoren voor € 999,-. Na de onthulling op 6 februari wordt het chocolade-element van circa 9 kilo in een mooie geschenkverpakking thuisbezorgd. Op moment van schrijven is er ruim 200.000 euro ingezameld door middel van sponsoring en verkoop van de elementen van het kunstwerk. Tientallen sponsors, waaronder chocoladeleverancier Callebaut, BIS Econocom, T&E Support en managementspreker Ben Tiggelaar, dragen het evenement een warm hart toe.



Ook een kleine bijdrage aan het initiatief is mogelijk: op 7 en 8 februari 2020 is Het lekkerste wereldrecord voor een klein bedrag te bezichtigen voor publiek in de Onderzeebootloods in Rotterdam (kinderen gratis). Meer informatie op https://www.hetlekkerstewereldrecord.nl/