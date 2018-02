Nicky Jam zal 1 juni 2018 optreden met ‘The Series’ tour in AFAS Live

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 9 februari om 17:00 uur.



De Puerto Ricaanse-Dominicaanse zanger onderscheidt zichzelf met zijn gladde stem en reggaeton stijl. Hij staat het meest bekend voor hits als “Travesuras”, "Te Busco", “Hasta el Amanecer” en “El Amante”. Daarnaast heeft hij verschillende bijdragen geleverd op nummers van andere grote Latin artiesten zoals Pitbull, Ricky Martin, Romeo Santos en Shakira.



De wereldwijde hit “El Perdón”, met Enrique Iglesias, stond 7 weken op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Vervolgens bleef de single nog eens 32 weken in de charts hangen. Dit betekent dat het liedje, nummer 180 is in de Nederlandse hitlijsten, allertijden.



Twee jaar na het uitbrengen van deze single bracht Nicky zijn zevende album uit genaamd; ‘Fénix’. Het album en de singles hebben in verschillende landen de hitlijsten veroverd en zijn ook zeker opgepikt door het Nederlandse publiek. Het album is ook genomineerd tijdens de Latin Grammy Awards voor ‘Album of the Year’.



Nicky Jam heeft als een van de weinige Latin-Urban artiesten maar liefst vier YouTube video’s met meer dan 1 miljard weergaven. De reggaeton artiest heeft afgelopen jaar ook zijn eerste film rol bemachtigd, in de film; ‘xXx: Return of Xander Cage’. Fans van Nicky zullen binnenkort een andere kijk in zijn leven krijgen. De artiest krijgt namelijk een 13-delige-biografische serie over zijn persoonlijke leven genaamd; ‘Nicky Jam: El Ganador’. De serie krijgt een wereldwijde première op Netflix maar zal in de V.S. als eerste te zien zijn via televisienetwerk Telemundo.



Na Nicky’s laatste bezoek aan Amsterdam, tijdens ADE in 2015, wordt het nu hoog tijd voor een nieuw bezoek aan de Nederlandse hoofdstad in het kader van de Europese tour; ‘The Series’



Nicky Jam zal op 1 juni 2018 optreden in AFAS Live in Amsterdam.



