Genomineerden Impactmaker 2020-Prijs bekend

De vakjury van de Impactmaker-Prijs heeft drie zorg- en welzijnsorganisaties voorgedragen voor de Impactmaker 2020-Prijs: Jeugdbescherming west, Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De genomineerde projecten richten zich vooral op het behoud van zorg- en welzijnsprofessionals voor de sector, om zo de personeelstekorten in zorg en welzijn terug te dringen. Een groot deel van de inzendingen was volgens de jury impactvol. “We hopen dat andere zorg- en welzijnsorganisaties deze projecten ook gaan toepassen, dan is de impact op de arbeidsmarkt gigantisch”, aldus Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS en jurylid.



De jury heeft de drie projecten voorgedragen uit de tientallen inzendingen die sinds augustus zijn ingestuurd. Jeugdbescherming west diende het initiatief in ‘Vanaf dag één aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling’, waarin de regie voor de loopbaan wordt ‘teruggegeven’ aan medewerkers. Met het initiatief ‘Ontwikkelafdelingen Aafje - ruimte voor vakmanschap’ zet Aafje in op een goede onboarding van nieuwe en eventuele aanvullende scholing van huidige medewerkers, in samenwerking met het onderwijs. Het voorbeeld van Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘Gezond door de nacht en werkgeluk’ heeft veel impact op de medewerkers door betere roostering in combinatie met de nachtdiensten.



Wie van deze drie organisaties de Impactmaker 2020-Prijs in de wacht sleept, bepalen de deelnemers aan de Actie Leer Netwerk Dagen. Deze deelnemers houden zich dagelijks bezig met arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn en zijn daarom bij uitstek geschikt om te bepalen wie de winnaar van de Impactmaker-Prijs wordt. Alle deelnemers aan de Actie Leer Netwerk Dagen kunnen van 7 tot 11 december 9.00 uur hun stem uitbrengen via het online platform van dit vijfdaagse evenement. De finale en prijsuitreiking zijn op 11 december live te volgen.



Naast de drie nominaties, wilde de vakjury graag een eervolle vermelding voor het ‘Training COVID-19 COACH’, een initiatief van Friese zorgorganisaties. Hier is een VR-training ingezet om zorgmedewerkers snel en op afstand te scholen op het gebied van corona. “In 2020 moest er door COVID snel gereageerd worden in zorg en welzijn. Dit project is exemplarisch voor alle snelle, technologische bewegingen die nog gaan volgen in de toekomst”, aldus Daniëlle Groothuis, verpleegkundige en juryvoorzitter.



De Impactmaker-Prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Initiatiefnemers zijn het ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk en RegioPlus. Het ministerie van VWS werkt met het actieprogramma Werken in de Zorg aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Actie Leer Netwerk ondersteunt het actieprogramma Werken in de Zorg. De veertien regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus hebben als missie het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn. De initiatiefnemers organiseren deze prijs vanuit hun gezamenlijke inspanningen om nu en in de toekomst voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn te hebben.