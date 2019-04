MFC It Joo ontvangt donatie van TVM foundation

Om bij te kunnen dragen aan een duurzame verwarmingsinstallatie voor multi-functioneel-centrum IT Joo in het Friese Oudega (SWF) heeft CDA-senator en voorzitter van de TVM foundation Joop Atsma een cheque van 5000 euro aangeboden aan het bestuur van het centrum.



IT Joo speelt in de driehoek Sneek-Bolsward-Workum een belangrijke rol als onderdak voor het rijke verenigingsleven in Oudega (SWF) en omliggende dorpen. Christien Lycklama a Nijeholt van Hoekstra Transport in Sneek attendeerde de Foundation op de enorme uitdaging waar IT Joo voor staat. De huidige verwarmingsinstallatie van ruim 35 jaar oud dreigt het te begeven, waardoor er voor de komende winter enorme problemen kunnen gaan ontstaan voor het centrum waar jaarlijks 800 inwoners uit Oudega, Idzega en Sandfirden komen sporten of actief zijn in culturele verenigingen. Met bijdrage van de TVM foundation en andere schenkingen kan een duurzame installatie worden aangelegd, waarmee ook nog eens op energiekosten wordt bespaard. Het dorpshuis heeft tot nu toe al 7500 m3 gas bespaard door dit nieuwe energiezuinige CV-systeem.



TVM foundation



Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn, hun medewerkers en de medewerkers van de TVM groep kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting TVM foundation. Voor een bijdrage voor IT Joo in Oudega is er een aanmelding gekomen van mevrouw Lycklama a Nijkeholt, van TVM relatie Hoekstra Transport uit Sneek. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven.



Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.