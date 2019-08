Vrijheidsmuseum in Groesbeek opent de deuren voor publiek

Opening op 1 september 2019



Op zondag 1 september 2019 opent het gloednieuwe Vrijheidsmuseum (het voormalige Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945) in Groesbeek om 12.00 uur de deuren voor het grote publiek. Het is daarmee het eerste WO2 museum dat in het officiële herdenkingsjaar van 75 Jaar Vrijheid na een bouwperiode (her-)opent. De ingebruikname van het Vrijheidsmuseum zal worden gemarkeerd door een betekenisvolle symbolische handeling en een muzikale entourage.



Het museum vindt zijn nieuwe onderkomen in een duurzaam en bijzonder gebouw: de Shaded Dome. Deze Dome vertoont sterke gelijkenis met een enorme parachute, een herkenbaar beeldmerk van de bevrijding destijds. Het nieuwe museum is op het hoogste punt bijna 12 meter hoog en heeft een vrije overspanning van 60 meter.



Naast een uniek gebouw ontwikkelde het Vrijheidsmuseum ook een nieuwe internationale storyline: Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen. Deze verhaallijn is tot stand gekomen door een bijzondere en intensieve samenwerking van vooraanstaande Nederlandse en Duitse historici en musea. Het resultaat is een multiperspectief verhaal over oorlog, vrijheid en democratie in zowel Nederland als Duitsland, Europa en daarbuiten. Er is nooit één verhaal. De Tweede Wereldoorlog krijgt in het museum vanuit verschillende perspectieven een veelzijdig gezicht, in samenhang met de 20e eeuw en de actualiteit. De bezoeker wordt uitgedaagd kritisch na te denken over vrijheid toen en nu, vol beleving, interactiviteit en museale topstukken.



Met de nieuwe grensoverschrijdende educatieve verhaallijn én de Shaded Dome is het Vrijheidsmuseum een ware toeristische publiekstrekker in het historische landschap van Groesbeek.



Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



