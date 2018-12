Reactie VSK op beslissing Gerechtshof: geen vervolging tabaksindustrie

VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) heeft kennisgenomen van de beslissing van het Gerechtshof om de strafrechtelijke klacht, ingediend door mevrouw Ficq namens haar cliënten, af te wijzen.



Jan Hein Sträter, directeur VSK: "Wij verwelkomen de beslissing van het Gerechtshof om de strafrechtelijke klacht af te wijzen en te concluderen dat er geen gronden zijn voor vervolging van de tabaksfabrikanten, omdat zij hun producten produceren in overeenstemming met de Nederlandse tabaks- wet en regelgeving.”



"De beslissing van het Hof is geen verrassing voor VSK, aangezien het Openbaar Ministerie reeds in februari jl. de klacht in een sterk geformuleerd besluit had verworpen, en daarbij concludeerde dat de tabaksfabrikanten zich houden aan de wet.”



