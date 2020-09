Week van de RI&E 2020: de ondernemer centraal

Van 21 tot en met 25 september vindt de 6e Week van de RI&E plaats. Met inmiddels meer dan 50 acties en ruim 75 supporters zal er in deze week volop aandacht zijn voor de risico-inventarisatie en -evaluatie. Nieuw dit jaar is dat het Steunpunt RI&E en het ministerie van SZW overkoepelende activiteiten organiseren. Deze activiteiten zijn te volgen via de online uitzendingen ‘Week van de RI&E LIVE’: een kick-off op maandag, een aantal vlogs gedurende de week en een terugblik op vrijdag.



Kick-off



De Week van de RI&E start met een kick-off in de vorm van een online talkshow onder leiding van Aldith Hunkar. Sociale partners, het Steunpunt RI&E, het ministerie van SZW, de Inspectie SZW en een ondernemer [EJ1] gaan met elkaar in gesprek over het belang van de RI&E en hoe de toepassing van de RI&E in praktijk kan worden verbeterd. Er worden verschillende filmpjes getoond en besproken, er wordt een kijkje gegeven in de praktijk bij ondernemers en een cabaretier geeft zijn eigenwijze blik op gezond en veilig werken. Op vrijdag 25 september is er een terugblik op de Week van de RI&E. Beide livestreams worden gepresenteerd door Aldith Hunkar.



Activiteiten en acties



Ondernemers weten over het algemeen goed wat er speelt in hun organisatie. Ook over de belangrijkste risico’s op het gebied van gezond en veilig werken. De ondernemer wordt centraal gezet om te zorgen dat de RI&E aansluit op behoeften in bedrijven. Op dit moment is dat onder andere de actualiteit van het corona-virus, die voor specifieke aandachtspunten zorgt op het gebied van gezond en veilig werken. De vele activiteiten en acties omvatten onder andere kortingen op het uitvoeren van de RI&E en trainingen, een webinar gevaarlijke stoffen, vragenuurtjes en win-acties. Daarnaast zijn er acties die specifiek gericht zijn op de huidige situatie van het thuiswerken en de implementatie van corona-maatregelen. Het complete overzicht is te vinden op www.weekvanderie.nl.



Het ministerie van SZW start, als onderdeel van het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E’ op 14 september met een communicatiecampagne gericht op het vergroten van de bekendheid met de RI&E. Dit zal zorgen voor een extra boost rond de Week van de RI&E.



Over de Week van de RI&E



De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. #weekvanderie