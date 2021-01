'Kans op verdere escalatie VS is groot'

Dit is een expertquote van Paul van Hooft, The Hague Security Delta, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Trump belooft ordelijke machtsoverdracht, erkent verkiezingsnederlaag niet | ANP



Europeanen die hopen dat we de oude relatie met de Verenigde Staten kunnen oppakken hebben het grondig mis. De gebeurtenissen van gisteren onderstrepen dat het een extreem verdeeld land is en blijft.



Los van wat dat betekent voor interne stabiliteit of de kansen op conflict, betekent het ook dat de regering-Biden de aandacht sterk op de nationale politiek moet richten. Het heruitvinden van de trans-Atlantische relatie zal vooral symbolisch zijn dan.



Geen sterk alternatief op rechts



De kans op verdere escalatie is ook groot. Er is vooralsnog geen sterk alternatief voor Trump op rechts, dat de onvrede kan kanaliseren. De bereidheid om geweld te gebruiken tegen politieke tegenstanders neemt aan alle kanten toe.



Voorbeeldrol is verzwakt



Biden stelt voor om de Verenigde Staten weer een voorbeeld voor de wereld te laten zijn en dat de Verenigde Staten een bondgenootschap van democratieën zal leiden tegen China en Rusland. De vaak genoemde voorbeeldrol van de Verenigde Staten is sterk verzwakt na de afgelopen vier jaar met als voorlopig dieptepunt de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.



Paul van Hooft is Senior strategisch analist bij The Hague Centre for Strategic Studies, The Hague Security Delta (HSD)