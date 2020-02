Bo Saris vertolkt hoofdrol in Soul Sisters

Hij won Idols in 2004 en werd in één klap een bekende Nederlander. Boris Titulaer veroverde de harten van het publiek met zijn kenmerkende soul stem. Na een turbulente periode staat de zanger – tegenwoordig actief onder de artiestennaam Bo Saris - vanaf 11 februari in het theater met de voorstelling ‘Soul Sisters’, een immens soul- en motown concert dat onder meer te zien is in Het Concertgebouw in Amsterdam, het World Forum Theater in Den Haag en De Doelen in Rotterdam. ,,Een droom die uitkomt”, aldus Bo Saris. ,,We spelen hits van alle grote soul legendes. Dat repertoire is mij op het lijf geschreven.”



Soul Sisters is een mega productie waarvoor alles uit de kast wordt getrokken, vertelt de zanger. ,,Op dit moment zijn de repetities in volle gang dus dat is best spannend. Volgende week start de tournee.” Een grote band met een indrukwekkende sectie blazers, top musici en veel glitter en glamour maken de show uniek. ,,Hetzelfde geldt voor de nummers die we zingen. Denk aan songs van Tina Turner, Diana Ross, Stevie Wonder, Aretha Franklin en Marvin Gaye. Dit concert is een feest der herkenning met alleen maar legendarische hits.” Hij zingt de nummers samen met drie zangeressen. ,,Het niveau is extreem hoog. Samen zorgen we voor vuurwerk op het podium.” Voor Bo Saris vormt de tournee een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. ,,Ik hou van deze muziek, het past goed bij mijn stem. En de locaties waar we spelen zijn uniek. Soul Sisters is bijvoorbeeld vier avonden te zien in Het Concertgebouw. Een iconische plek waar ik nooit eerder heb gezongen. Het voelt als een eer om nu eindelijk dit bijzondere podium te mogen betreden. Zeker met een concert als dit.” Hij ontleent aan Soul Sisters de kracht om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien. ,,Deze aanbieding kwam precies op het juiste moment. Ik kijk er enorm naar uit om onderdeel te zijn van deze voorstelling.”



Over Soul Sisters

Het publiek wordt overdonderd door wervelende versies van de grootste soul hits aller tijden, vertelt producent Peter Groot Kormelink. ,,Stil zitten is bijna onmogelijk. Bijzondere vermelding verdient daarbij het onnavolgbare repertoire van Tina Turner.” De muzikanten van Soul Sisters – inclusief een indrukwekkende sectie blazers - zijn zodanig gecast dat de hits van Tina op overtuigende en vooral geloofwaardige wijze uitgevoerd worden. ,,Het concert is daarmee een spectaculaire reis terug in de tijd langs alle grote hits van deze Amerikaanse megaster. Geniet van songs als ‘Let’s Stay Together’, ‘What’s love got to do with it’, ‘We don’t need another hero’ en ‘Private Dancer’.” Soul Sisters is één van de grootste voorstellingen op dit gebied die ooit in Nederland geproduceerd is. ,,Alles wordt uit de kast getrokken om het publiek een swingende en onvergetelijke soul avond te bezorgen. Naast getalenteerde muzikanten, zangers en een uitgebalanceerd repertoire, wordt veel aandacht besteed aan de presentatie van het concert. De hele voorstelling straalt glitter en glamour uit.”



Soul Sisters is van 11 t/m 27 februari te zien in achtereenvolgens Sneek (Theater Sneek), Amsterdam (Het Concertgebouw), Den Haag (World Forum Theater), Rotterdam (De Doelen) en Groningen (MartiniPlaza). Tickets en info: www.eventim.nl/soul