Tweede Kamer: investeer in sociaal ontwikkelbedrijven

Vergroot de slagkracht van de sociaal ontwikkelbedrijven! Dat is de boodschap die een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer afgeeft met de steun aan de initiatiefnota van SP en CDA. Hiermee ligt er een concrete opdracht voor een volgend kabinet om te zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven. Het doel hiervan is om werkzoekenden met een arbeidsbeperking betere ontwikkelmogelijkheden en baankansen te bieden op de arbeidsmarkt. Tevens wordt de regering opgedragen de huidige bedrijven die veel kennis en expertise in huis hebben waar nodig financieel te ondersteunen tot de nieuwe plannen werkelijkheid zijn.



Winst



Cedris is blij met deze uitspraak van de Tweede Kamer. “Dit is goed nieuws voor alle mensen die nu nog langs de kant staan en alleen met ondersteuning aan het werk kunnen. Daarmee wordt ook een antwoord gegeven op de vraag van werkgevers om hen in staat te stellen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan te bieden. Ik vind het winst dat de politiek wil dat werkgevers overal in het land kunnen terugvallen op de steun van sociaal ontwikkelbedrijven. De markt kan dit niet alleen oplossen. De overheid moet de markt helpen om die inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, een arbeidsmarkt waarop iedereen kan meedoen”, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.



Best passende plek



De inzet van sociaal ontwikkelbedrijven is om zoveel mogelijk mensen bij ‘reguliere’ werkgevers een plek te bieden. Maar dit blijkt niet voor iedereen haalbaar. Daarom zijn en blijven voldoende beschermde werkplekken nodig. Niet om deze mensen daar vast te houden, maar om hen vanuit een werksituatie de kans te geven hun talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Voor mensen die vanwege persoonlijke of economische ontwikkelingen niet langer op een reguliere werkplek kunnen blijven, is (tijdelijke) opvang nodig. Om ze werkfit te houden en om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van een uitkering. Deze belangrijke opstap- en terugvalfunctie van een sociaal ontwikkelbedrijf vindt Cedris cruciaal om ook de meest kwetsbare mensen duurzaam bij betaalde arbeid in te schakelen. Uiteindelijk is het doel om elke werkzoekende op de meest passende plek te brengen.



Innovatie



De steun aan de initiatiefnota volgt enkele dagen na de uitreiking van de Werkinnovatie Prijs aan vijf sociaal ontwikkelbedrijven. Deze prijs is in samenwerking met Cedris door Start Foundation beschikbaar gesteld om de innovatiekracht en publiek-private samenwerking van sociaal ontwikkelbedrijven te stimuleren. Uit het aantal van 62 inzendingen blijkt een grote wil en sterke ambitie om te innoveren en samen met het bedrijfsleven nieuwe werkgelegenheid te realiseren. Daarmee werken de sociaal ontwikkelbedrijven hard aan een toekomst, waarin ze met vernieuwende concepten de baankansen voor werkzoekenden vergroten. Dat is een recept waarop een nieuw kabinet kan voortbouwen.