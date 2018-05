Overhandiging eerste exemplaar Uit je woorden door Hedy d’Ancona

De kunstenaar Marline Fritzius (1936–2006) werd in de bloei van haar leven door afasie getroffen. Met veel doorzettingsvermogen wist zij de gevolgen daarvan grotendeels te boven te komen. Haar herstel schreef zij toe aan de heilzame werking van het schilderen. Geïnspireerd door deze ervaring richtte ze een stichting op en startte in haar huis een atelier waar mensen met afasie les krijgen van kunstenaars. Intussen is haar stichting in het gehele land actief en profiteren honderden mensen met afasie van haar inzichten. Ruim tien jaar na haar overlijden verschijnt als eerbetoon Uit je woorden. Leven en werk van Marline Fritzius en is van 20 juni tot 16 juli in haar voormalige woonhuis en atelier een overzichtstentoonstelling te zien.



Fritzius was een veelzijdig kunstenaar, naast aquarel werkte zij in verschillende andere technieken, zoals linoleumsnede, etsen, olieverf, potlood en houtskool. Al even gevarieerd zijn haar onderwerpen: portretten, stadsgezichten, landschappen, bloemen, planten en interieurs. In 1970 opende haar eerste solotentoonstelling, waarbij nagenoeg al haar werk werd verkocht.



Aan Fritzius’ carrière leek enkele jaren later abrupt een einde gekomen toen ze na een operatie afasie kreeg. Ze wist na enkele donkere jaren haar leven weer betekenis te geven door opnieuw te gaan schilderen. Met veel doorzettingsvermogen leerde zij om met haar andere hand te werken en maakte haar belangrijkste werken: in waterverf uitgevoerde tekeningen van bloemen, planten en mossen, die met bijna wetenschappelijke aandacht voor detail zijn weergegeven.



Fritzius wist hoe stimulerend het kan zijn om in beelden te denken en werken. Deze ervaring wilde ze lotgenoten bieden door hen onder begeleiding van kunstenaars te laten schilderen of boetseren. Ze ontwikkelde het concept voor de Stichting Marline Fritzius en stelde haar huis aan de Brouwersgracht in Amsterdam beschikbaar. Fritzius was actief betrokken bij de voorbereidingen maar stierf kort voor de officiële opening.



Uit je woorden, leven en werk Marline Fritzius is het eerste boek over haar leven, werk en unieke kijk op het omgaan met afasie. Tegelijkertijd is in haar Amsterdamse atelier een overzichtstentoonstelling van haar werk te zien.



Commentaar:

Tentoonstelling: Uit je woorden



Van 20 juni tot 16 juli 2018 Overzichtstentoonstelling van de werken van Marline Fritzius, samengesteld door Ed de Heer, kunsthistoricus en schrijver. Galerie en Atelier Stichting Marline Fritzius, Brouwersgracht 220-222, Amsterdam



Boek: Uit je woorden, leven en werk Marline Fritzius



16 juni 2018 Overhandiging eerste exemplaar van de uitgave door Hedy d’Ancona voor genodigden en pers.



“Uit je woorden, leven en werk Marline Fritzius, Lecturis ISBN 978-94-6226-272-0 met bijdragen van schrijver en filmmaker Philo Bregstein, kunsthistoricus Ed de Heer en anderen.