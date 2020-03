Exclusieve persuitnodiging voor Tulip Experience Amsterdam

Maak als een van de eersten een superselfie tussen meer dan een miljoen tulpen. Wie dit wil ervaren kan op 21 maart terecht bij Tulip Experience Amsterdam aan de Delfweg in Noordwijkerhout. Ervaar samen met bollenkweker/-handelaar Simon Pennings hoe een dag in zijn leven eruit ziet. Vooral als de tulpen bloeien en de toeristen massaal op zoek gaan naar het mooiste plaatje.



De bewustmakingscampagne Enjoy the Flowers, Respect our Pride draait om gastvrijheid en educatie. Die twee elementen zijn nu samengebracht in Tulip Experience Amsterdam. In een 2000 m2 grote bollenschuur leert de bezoeker over machines, bollen, seizoenen en tulpensoorten op een verhalende manier de ins en outs van het bollenvak. Het hoogtepunt van de beleving is de waanzinnig grote selfietuin, met meer dan een miljoen tulpen, naast het complex.



Graag laten wij u als eerste kennismaken met deze educatieve toevoeging aan het toeristenseizoen in de Bollenstreek.



Programma



15.00 ontvangst met koffie



15.20 rondleiding door kweker Simon Pennings



15.50 gelegenheid tot vragen stellen



16.00 gelegenheid om foto’s / video te maken



Voor een soepele ontvangst, vragen wij u om aan te melden, via Info@tulipexperienceamsterdam.com of bel +316 513 68 784



Wij zien u graag op zaterdag 21 Maart op Delfweg 37, 2211 VK te Noordwijkerhout.



NB: het is nog vroeg in het seizoen, dus de tulpen buiten staan waarschijnlijk op 21 maart nog niet allemaal in bloei.