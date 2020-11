'Hef kansongelijkheid op door toegang tot nieuwe digitale opleidingen te verbeteren'

Dit is een expertquote van Myrthe Hooijman van Techleap, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Nieuw fonds moet techtalent met krappe beurs naar de schoolbank leiden



Het is belangrijk dat het nieuwe opleidingsfonds TechMeUp ondervertegenwoordigd talent een studievoorzet voor omscholing geeft bij nieuwe digitale opleidingen. Digitale opleiders als TechConnect, Codam, Growth Tribe, Ironhack, TechGrounds, Techionista en Winc Academy leiden mensen binnen enkele maanden op voor de banen waar nu en de komende jaren behoefte aan is zoals softwareontwikkelaars, data analisten en digital marketeers.



Om meer ICT-vacatures op te vullen, is het belangrijk dat ook de overheid de capaciteit van deze opleiding beter gaat benutten. Techleap.nl pleit er voor om digitale opleiders/codeerscholen in aanmerking te laten komen voor overheidsbudgetten voor omscholingsregeling en hun studenten voor studiefinanciering door toekenning van een status aparte. Zo kunnen deze opleiders nog meer bijdragen aan de arbeidsmobiliteit die nodig is voor het herstel van Nederland.



Myrthe Hooijman is Directeur Governmental Affairs bij Techleap.