Mobiele ledwagen maakt zijn opwachting in Nederland

Na de introductie van de Hummer Limousine heeft Bremer Media & Events heeft zich opnieuw laten inspireren door een populair reclame item uit de Verenigde Staten en Japan. Daar is deze manier van reclame maken niet meer weg te denken uit het straatbeeld van bijvoorbeeld Las Vegas en Tokyo. Deze nieuwe manier om reclame te maken gaat ook Nederland veroveren zegt Arno Bremer vanuit het kantoor aan de Cornusbaan 29 in Capelle aan den IJssel. Nu breng je de reclame naar de mensen toe. Opvallen is hierbij het toverwoord. De consument kan niet om de boodschap heen.



Speciaal voor deze ledwagens is een nieuw bedrijf opgezet onder de naam LEDOPWIELEN.NL De rijdende “reclame wagens” zijn voorzien van 2 led schermen van 3,5 breed x 2 meter hoog. De ledschermen hebben een pixelafstand van 4.81 mm waardoor de beeldkwaliteit optimaal is gewaarborgd ook op korte afstand van het scherm. De auto is voorzien van de nieuwste techniek evenals een super stille aggregaat welke de ledschermen voorziet van stroom, zodat al rijdend reclame kan worden gemaakt. Als moving billboard of als TV scherm bij evenementen zijn de wagens van LEDOPWIELEN.NL multifunctioneel in te zetten.