Duurzaamheid in beleid belangrijk voor Nederland

De nieuwe vakbeurs voor duurzame warmte, 21 en 22 maart in Expo Haarlemmermeer, werd vanmorgen geopend door wethouder John Nederstigt voor Duurzame Energie van de gemeente Haarlemmermeer.



“Duurzaamheid in beleid is belangrijk voor Nederland, op nationaal en lokaal niveau. Het Nederlandse landgoed is zo mooi en uniek. De windmolens en zonnepanelen zijn een teken van de welvaart”, aldus Wethouder Nederstigt. De duurzame ontwikkeling in de gemeente Haarlemmermeer is een mooi voorbeeld. Het meekrijgen van de woningcorporaties leek in het begin onmogelijk, maar inmiddels zijn in de gemeente Haarlemmermeer 3000 duurzame nieuwbouwwoningen gerealiseerd. “En als de buurman ermee begint, dan willen wij ook. Samen moeten we de weg naar duurzame energie inslaan. We hebben maar één aarde!”



Is de warmtepomp duurzaam?



Rolf Heynen, directeur van duurzaam onderzoeksbureau Good! en Duurzaam Verwarmd 2018, stelde deze vraag aan het panel van experts, met onder meer Olof van der Gaag, directeur NVDE, Doekle Terpstra, voorzitter UNETO-VNI, Wim Mans, bestuurslid Warmtenetwerk, Frank Schoof, voorzitter Platform Geothermie, en Jaap de Knegt van DHPA. De warmtepomp is de nieuwe cv-ketel, daar zijn de experts het over eens. Maar wat nodig is om de transitie naar duurzame energie te maken is het investeren in onderwijs, know-how, human capital en eerlijke en transparante communicatie aan de consument. Bij consumenten en bedrijven bestaat nog teveel verwarring over duurzame warmte door tegenstrijdige adviezen. Het openingsdebat gaf hiermee een preview op het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018 dat in de zomer verschijnt.



Duurzaam Verwarmd 2018



De nieuwe vakbeurs Duurzaam Verwarmd 2018, 21 en 22 maart in Expo Haarlemmermeer, is het ultieme kennis-, netwerk- en vakevent voor duurzame klimaatoplossingen. Samen met de nabijgelegen internationale vakbeurs Solar Solutions 2018, zijn er meer dan 220 exposanten uit meer dan 30 landen, op 20.000 m2, met meer dan 80 seminars en masterclasses en +60 top innovaties op het gebied van zonne-energie en duurzame warmte.