The Logic Factory (TLF) benoemt nieuwe directie en CEO

Eric Lambregts, huidige Chief Executive Officer (CEO) van The Logic Factory, heeft tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het bedrijf aangekondigd dat hij en Robert de Laat, de huidige Chief Finance Officer (CFO), hun huidige functies in de directie van The Logic Factory in de eerste helft van 2021 zullen neerleggen. Met ingang van 1 januari zal Marjolijn te Velthuis, de huidige Chief Operating Officer (COO) van The Logic Factory, de CEO positie overnemen en Mark Crouse, momenteel Delivery Director, zal toetreden als COO. Roel van den Broek blijft in de directie als Chief Revenue Officer (CRO).



Na bijna 15 jaar hebben de twee oprichters van The Logic Factory besloten dat dit het juiste moment is om hun functie te verschuiven van een directiefunctie naar een commissaris positie. Deze spannende aankondiging komt aan het einde van een turbulent jaar voor iedereen in de supply chain industrie en positioneert The Logic Factory om, onder leiding van dit ervaren team, een nieuw tijdperk in te gaan.



Marjolijn trad in 2018 in dienst bij The Logic Factory na een decennium lang dienstverband bij DELMIA van Dassault Systèmes, voorheen Quintiq, alwaar ze de Vice President was van hun EMEA-activiteiten. Sinds haar tijd in de directie van The Logic Factory als COO, heeft Marjolijn tal van operational excellence-initiatieven geïmplementeerd, waardoor de teams hun expertise kunnen gebruiken om de klanttevredenheid en de kwaliteit van projecten en support verder te verhogen. Haar branchekennis in combinatie met haar managementstijl zorgde voor een solide basis waarmee de organisatie kon gedijen en groeien.



Mark Crouse kwam begin 2020 bij The Logic Factory na bijna 10 jaar als Senior Director Americas voor DELMIA van Dassault Systèmes, voorheen Quintiq, te hebben gewerkt. Mark werd aangesteld vanwege zijn brede kennis in alle componenten van de Quintiq-toepassingen en -industrieën. In zijn korte tijd als Delivery Director is hij een aanwinst van onschatbare waarde geweest voor de directie, onder andere door de abrupte uitdagingen van de COVID-19-pandemie te helpen overwinnen. Mark zal een Noord-Amerikaans perspectief in de directie aanbrengen, aangezien The Logic Factory een snelle groei van zijn Amerikaanse klantenbestand blijft zien.



Met het verlaten van zijn huidige CEO rol, zal Eric ook overgaan naar een meer klant- en oplossingsgerichte rol als de nieuwe Chief Solutions Officer (CSO). Deze nieuw opgerichte rol is bedoeld om de expertise die Eric heeft van DELMIA volledig te benutten voor de applicaties die door onze klanten worden gebruikt. Eric's uitgebreide kennis en vermogen om buiten de gebaande paden te denken en oplossingen te bieden voor zelfs de meest complexe puzzels, is ongeëvenaard in de branche.



“Door mijn overgang van CEO naar de nieuwe CSO-functie kan ik de operationele aspecten van mijn rol overdragen en mijn tijd volledig besteden aan het doen van waar ik echt gepassioneerd over ben in deze branche ... het oplossen van de meest complexe puzzels voor onze klanten. Deze uitdagingen hebben me ertoe aangezet om meer dan 25 jaar geleden carrière te maken in het ontwikkelen van supply chain-oplossingen, en die passie is nooit verdwenen. Hoewel mijn tijd als CEO geweldig was, is Marjolijn uniek in staat om TLF naar het volgende niveau van toonaangevende software-implementatiebedrijven te leiden. Marjolijn, Mark en Roel zijn het beste wat onze sector te bieden heeft. Ik heb er alle vertrouwen in dat met deze nieuwe directie het bedrijf dat ik bijna 15 jaar geleden begon, zal blijven groeien en een koploper zal zijn in onze branche. Ik kijk erna uit om te zien waar we over vijf jaar staan. “~ Eric Lambregts



Onder leiding van dit nieuwe directieteam blijft The Logic Factory haar missie vervullen: "Onze klanten helpen blijvende prestatieverbeteringen te maken en een geweldig bedrijf te zijn dat leuk werk biedt aan geweldige mensen"; en haar ambitie "Om de beste partner voor onze klanten te zijn en hoogwaardige plannings-, optimalisatie-, support- en hostingsdiensten te leveren."



Over The Logic Factory



Als implementatiepartner van Platinum Dassault Systèmes DELMIA biedt The Logic Factory project management, bedrijfs- en implementatieadvies, en ontwikkelingsexpertise bij het implementeren van DELMIA Supply Chain Planning en Optimalisatie Software (SCP&O) toepassingen. The Logic Factory biedt haar klanten, die een DELMIA SCP&O-applicatie gebruiken een flexibel, volledig geïntegreerd aanbod van advies, implementatatie, softwareonderhoud en hostingservices. Serviceniveaus zijn volledig aanpasbaar en kunnen alles omvatten, van correctief onderhoud en incidentbeheer tot regelmatige preventieve controles en proactief systeembeheer.



The Logic Factory is gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor klanten in verschillende branches zoals logistiek, productie, logistiek en luchtvaart. The Logic Factory, met haar hoofdkantoor in Nederland, heeft ook kantoren in de Verenigde Staten, Groot Brittannië en India. Bezoek https://thelogicfactory.com voor meer informatie.