Toyota Corolla bekroond met 2020 Green Car Of The Year en Honda CR-V 2020 Green SUV Of The Year

LOS ANGELES, 22 november 2019 /PRNewswire/ -- Toyota's geheel nieuwe generatie 2020 Toyota Corolla, met inbegrip van de Corolla Hybrid, heeft Green Car Journals begeerde 2020 Green Car of the Year(®) -onderscheiding gewonnen, met de 2020 Honda CR-V en de geheel nieuwe CR-V Hybrid verkozen tot de winnaars van de prestigieuze 2020 Green SUV of the Year(TM)-onderscheiding. De winnaars werden vandaag tijdens een Green Car Awards(TM)-persbijeenkomst op de AutoMobility LA bekend gemaakt. De AutoMobility LA vindt plaats voorafgaand aan de LA Auto Show.



"De 2020 Toyota Corolla en Honda CR-V verdienden hun respectieve 2020 Green Car of the Year(®) en 2020 Green SUV of the Year(TM)-onderscheidingen door op te vallen met hun uitzonderlijke efficiëntie, gewenste functies en bevredigende rijervaring," aldus Ron Cogan, redacteur en uitgever van Green Car Journal en GreenCarJournal.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2650977-1&h=3841082971&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2650977-1%26h%3D4004745692%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgreencarjournal.com%252F%26a%3DGreenCarJournal.com&a=GreenCarJournal.com]. "De allereerste toevoeging van hybride versies aan deze populaire mainstream-modellen is een echt pluspunt. Belangrijker nog, betaalbare prijspunten voor zowel conventionele als hybride varianten maakt ze toegankelijk voor een zeer grote hoeveelheid kopers en niet slechts voor een kleine groep."



Naast de standaardkenmerken van veiligheid, waarde, prestaties, en stijl, zijn efficiëntie en betaalbaarheid voor de massamarkt belangrijke elementen voor het selecteren van de Green Car of the Year(®- )en Green SUV of the Year(TM)- winnaars. Milieuvriendelijke voertuigen, zoals deze voertuigen, zorgen na verloop van tijd en als gevolg van hun aanzienlijke aantal op de nationale snelwegen, voor een cumulatieve en significante vermindering van koolstofemissies en brandstofverbruik.



De 12e generatie Toyota Corolla beschikt over een meer verfijnde uitstraling en rijdt op een stijver platform met onafhankelijke multilink-achtervering, wat zorgt voor een verbeterde rijervaring en -omgang. Het beschikt over een voltalige hoeveelheid bestuurdersassistentiesystemen die gemakkelijk kunnen wedijveren met de systemen die zich in duurdere modellen bevinden. De conventioneel aangedreven Corolla heeft een opmerkelijk laag brandstofverbruik van maximaal 31 stad/40 snelweg mpg (miles per gallon). Voor de Corolla Hybrid is dit een indrukwekkend 53 stad/52 snelweg mpg.



Honda's populaire CR-V biedt een scala aan ontwerp- en technologische verfijningen voor 2020, naast de belangrijke toevoeging van een hybride versie met vierwielaandrijving, de eerste hybride Honda SUV die in de V.S. verkocht wordt. De CR-V Hybrid maakt gebruik van het efficiënte hybride tweemotorsysteem van Honda om naar verwachting een brandstofbesparing van 50 procent te leveren ten opzichte van het benzinemodel dat al brandstofbesparend is. CR-V's worden standaard geleverd met de volledige suite van Honda Sensing-technologieën voor veiligheid en bestuurdersassistentie.



Finalisten voor de Green Car of the Year(®) waren dit jaar de Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3, en Toyota Corolla. Dingend naar de titel Green SUV of the Year(TM) waren Ford Explorer Hybrid, Honda CR-V, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid, en Toyota RAV4. Op grond van hun opmerkelijke 'groene' referenties en milieuprestaties, zullen alle Green Car Awards(TM)-finalisten geëerd worden met de prestigieuze 2020 Green Car Product of Excellence(TM)-erkenning van Green Car Journal.



De hoogwaardige Green Car of the Year(®)-onderscheiding, dat nu in zijn 15e jaar is, wordt door redacteuren van Green Car Journal en uitgenodigde juryleden van gerespecteerde nationale milieu- en energie-efficiëntieorganisaties geselecteerd. De jury bestond dit jaar uit auto-enthousiasteling Jay Leno; Dr. Alan Lloyd, President Emeritus van de International Council on Clean Transportation en Senior Research Fellow aan het Energy Institute, University of Texas in Austin; Mindy Lubber, President van CERES; Jason Hartke, President van de Alliance to Save Energy; Matt Petersen, President en CEO van Los Angeles Cleantech Incubator en Advisory Board Chair van Climate Mayors; en Jean-Michel Cousteau, President van de Ocean Futures Society.



"Meer dan 40 procent van de voertuigen die dit jaar tijdens de AutoMobility LA hun debuut maakten, worden aangedreven door alternatieve brandstof," aldus Terri Toennies, President van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "LA is een stad die er trots op is dat zij over de beste groene markt beschikt, en het is daarom passend dat Green Car Journal voor ons platform heeft gekozen om de winnaars van deze prestigieuze onderscheiding aan te kondigen en we zijn vereerd om met hen samen te kunnen werken om de ontwikkeling van alternatieve brandstof te vieren."



Over de Green Car Awards Sinds 1992 wordt de Green Car Journal erkend als de leidende autoriteit wat betreft het overlappende veld van auto's, energie en milieu. De Green Car Awards(TM) zijn een belangrijk onderdeel van Green Car Journals missie om de ecologische vooruitgang in de auto-industrie aan te tonen. GreenCarJournal.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2650977-1&h=3841082971&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2650977-1%26h%3D4004745692%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgreencarjournal.com%252F%26a%3DGreenCarJournal.com&a=GreenCarJournal.com] biedt online artikelen over 'groene auto's' met een focus op connectiviteit. Green Car of the Year(®), Green SUV of the Year(TM), Green Car Awards(TM), en Green Car Product of Excellence(TM) zijn handelsmerken van Green Car Journal en de RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.



