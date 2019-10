AutoMobility LA 2019 gereed voor een van de grootste aantal debuutvoertuigen in de geschiedenis van de Show

Meer dan 65 voertuigen die hun debuut maken, waaronder 25 wereldwijde onthullingen, zijn bevestigd voor het pers- en handelsevenement van de LA Auto Show



BMW, Hyundai, Karma Automotive, Porsche, Toyota en Volkswagen zullen nieuws maken



LOS ANGELES, 22 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2617557-1&h=1554765738&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2617557-1%26h%3D2574477469%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLos%2BAngeles%2BAuto%2BShow&a=Los+Angeles+Auto+Show] (LA Auto Show®) kondigde vandaag aan dat het een van de grootste hoeveelheden debuutvoertuigen in de geschiedenis van de show zal hebben. Meer dan 65 voertuigen zijn bevestigd voor AutoMobility LA, de pers- en handelsdagen die op 18-21 november 2019 in het Los Angeles Convention Center zal plaatsvinden. De debuutvoertuigen voor dit jaar beslaan alle segmenten, prijspunten en aandrijfsystemen, inclusief elektrisch.



Op dinsdag 9 november zullen professionals uit de industrie en media tijdens AutoMobility LA hun inzichten met betrekking tot de toekomst van transport delen en getuige zijn van het debuut van voertuigen van Karma Automotive en persberichten van innovatieve startups en leveranciers, waaronder AEye.ai en Vulog.



AutoMobility LA zal op woensdag en donderdag (20-21 november) verder gaan met de introductie van andere voertuigen en persberichten van autofabrikanten die de meest recente ontwikkelingen op het gebied van transportinnovatie introduceren. Van de bevestigde voertuigen die tijdens de AutoMobility LA zullen debuteren, zal 38 procent hun wereldwijde première maken, en 35 procent daarvan zal hybride of elektrische voertuigen zijn.



Bevestigde autofabrikanten die hun voertuigen tijdens de AutoMobility LA 2019 zullen debuteren zijn onder andere:





-- Alfa Romeo: het debuut van de 2020 Alfa Romeo Giulia en 2020 Alfa Romeo

Stelvio

-- Audi: de geheel nieuwe, volledig elektrische Audi e-tron Sportback en de

nieuwe lijn van RS-prestatiemodellen, waaronder d Audi RS 6 Avant

-- Bollinger Motors: de volledig elektrische modellen van Bollinger Motors,

de B1 en B2, zullen hun debuut tijdens de autoshow maken

-- Hyundai: Hyundai zal vijf voertuigen onthullen; de line-up van concept-

en productiemodellen van het merk zullen verschillende aandrijfsystemen

tentoonstellen, inclusief ICE, plug-in hybride, en geheel elektrisch

-- INFINITI: de INFINITI Edition 30-lijn zal tijdens de show zijn debuut

maken; de productlijn met beperkte hoeveelheden zal de Q50-, Q60-,

QX50-, QX60-, en QX80-modellen voor 2020 omvatten

-- KIA: KIA heeft aangekondigd dat het tijdens zijn persconferentie een

debuut zal presenteren

-- Lexus: Lexus heeft het debuut van voertuigen bevestigd, waaronder een

wereldwijde première

-- Mazda: Mazda heeft aangekondigd dat het tijdens zijn persconferentie

verschillende geheel nieuwe en vernieuwde 2020-modellen zal introduceren

-- Subaru: Subaru zal meerdere debuutvoertuigen presenteren; twee ervan

zullen hun Noord-Amerikaanse première maken

-- Toyota: Toyota heeft meerdere onthullingen voor tijdens de

persconferentie, waaronder voertuigen met nieuwe en alternatieve

aandrijfsystemen

-- Volkswagen: Volkswagen heeft meerdere debuten bevestigd voor tijdens hun

persconferentie, waaronder de wereldwijde première van het nieuwste

geheel elektrische concept en het debuut van de Atlas Cross Sport

tijdens de autoshow

"Elektrificatie is, vanuit het standpunt van een nieuw product, nog steeds de grote trend binnen het spectrum van autofabrikanten," aldus Terri Toennies, President van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Hoewel Los Angeles geheel draait om de autocultuur, is het ook een stad die serieus is over het milieubewustzijn en hierdoor zijn AutoMobility LA en de Los Angeles Auto Show de ideale bestemmingen voor de media, branche, en de consument om de nieuwste en beste manieren te ervaren om van punt A naar B te komen."



Na afloop van AutoMobility LA zullen ongeveer 1.000 voertuigen tentoongesteld worden tijdens de 2019 LA Auto Show (22 nov. - 1 dec.) waar bezoekers, naast activeringen, kunnen genieten van tentoonstellingen en testritten van autofabrikanten waaronder Acura, Audi, Fiat, Honda, Jaguar, Land Rover, Tesla en vele anderen.



Ga naar automobilityla.com/register om u te registreren voor AutoMobility LA. Na afloop van AutoMobility LA, zal de 2019 LA Auto Show zijn deuren voor het grote publiek openen (22 november tot 1 december). Ga naar laautoshow.com/tickets/ om kaartjes voor de show te kopen.



Over de Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), opgericht in 1907, is elk jaar de eerste belangrijke Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LA(TM) gecreëerd, de eerste vakbeurs binnen de branche waar de technologie- en autobranche samenkomen om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de meeste belangrijke kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal van 22 november tot 1 december plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center, waar nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten onthult zullen worden. De LA Auto Show 2019 zal van 18-21 november voor het grote publiek geopend worden. AutoMobility LA is waar de nieuwe autobranche zaken doet, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische aankondigingen maakt in de aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals. LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. 