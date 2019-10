World 5G Conventie 2019 van start in Beijing

BEIJING, 22 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Een verslag van Science and Technology Daily:



Beijing's gemeentelijke overheid, de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie, het Ministerie van Wetenschap en Technologie en het Ministerie voor Industrie en Informatietechnologie organiseren gezamenlijk de eerste World 5G Conventie in het Economisch-Technologische Ontwikkelingsgebied Beijing van 20 tot en met 23 november 2019. Doel van de Conventie is het benutten van de mogelijkheden door de 5G-technologische innovatie en hervorming van de sector, het verzamelen van kwalitatieve innovatiemiddelen en het bevorderen van de groei en toepassing van 5G. Daarnaast wil men de commercialisatie van 5G versnellen en de uitwisseling en gezamenlijke ontwikkeling van mondiale 5G-technologieën een boost geven.



Met het thema "5G Verandert de Wereld, 5G Creëert de Toekomst", kenmerkt de Conventie zich door internationalisering, hoogwaardige oriëntatie en specialisatie. De Conventie focust zich op het stimuleren van groei van 5G-toepassing in binnen- en buitenland, en bestaat uit een congres- en forumsegment, een tentoonstellingssegment en een applicatieontwerpwedstrijd.



De meest gezaghebbende inzichten en consensus zullen hier naar voren worden gebracht. De meest vooruitstrevende nieuwe technologieën, producten en toepassingen worden getoond. De meest veelbelovende concepten, nieuwe creatieve ideeën en nieuwe modellen zullen hier ontstaan.



De Conventie brengt de meest invloedrijke wetenschappers op het gebied van informatiecommunicatie, wereldwijd bekende upstream- en downstream 5G-bedrijven, zakelijke 5G-gebruikers en gerenommeerde investeerders bijeen. Zij gaan in gesprek over onderwerpen die te maken hebben met veelbelovende technologieën, sectortrends en innovatieve toepassing in de 5G-branche. Door middel van conferenties, tentoonstellingen en wedstrijden, bouwt de Conventie een mondiaal topplatform voor samenwerking in de 5G-sector en middelenintegratie, stimuleert 's werelds innovatie van 5G-technologie, industriële ontwikkeling en transformatie van toepassingsscenario's en is een drijvende kracht achter wereldwijde collaboratieve innovatie van 5G, en bevordert zo de volwassenwording van de 5G-industrie. Het zal een nieuwe drijvende kracht zijn achter de structurele hervorming aan de leverancierskant, een nieuwe kans om de reële economie nieuw leven in te blazen, een nieuwe motor voor de bouw van een productiekracht en een cybermacht, om zo bij te dragen aan de vestiging van win-win samenwerkingsgerichte nieuwe internationale betrekkingen en een gemeenschap van een gedeelde toekomst voor de mensheid.



Volgens de Organisatiecommissie van de Conventie, omvat het Forum de openingsceremonie, het hoofdforum, de topconferentie en de slotceremonie. Het Internationale Seminar over Toekomstige Informatie- en Communicatietechnologieën, de Innovatie- en Ontwikkelingstop van Mediacommunicatie in het 5G-tijdperk en de finale van de aangekondigde 5G-Applicatieontwerpwedstrijd worden als eerste gehouden op 20 november; de openingsceremonie en het hoofdforum gaan van start in de ochtend van 21 november; de topconferentie wordt gehouden in de middag van 21 november tot 22 november, waar uitvoerig zal worden gediscussieerd over onderwerpen als 5G en Nieuwe Stimulans voor de Digitale Economie, 5G en Mondiale Beheerders, 5G en ISO, 5G veiligheid, 5G Nieuwe Ondernemers, 5G+ Intelligent Onderwijs, 5G+ Smart Gezondheidszorg, 5G+ Smart City, 5G+ Ultra HD-video, 5G+ Smart Transport en 5G+ Intelligent Produceren; de slotceremonie vindt plaats in de middag van 22 november.



Daarnaast houdt de Conventie van 21 tot 23 november een tentoonstelling die zich focust op 5G-ontwikkeling en -toepassing en bestrijkt een oppervlakte van bijna 20.000m(2). De expositie wil de nieuwe resultaten en scenariotoepassingscases van 5G-ontwikkeling laten zien in zes thema's, te weten: "Tentoonstelling Resultaten, Toekomstgericht", "Smart City, Smart Life", "Smart Transport, Geniet van Reizen", "Intelligent Produceren, Creëer de Toekomst", "Smart Gezondheidszorg, Gezonder", en "HD Video, Zie de Wereld".



Op dat moment zullen intelligente 5G-applicaties de locatie compleet dekken, een volledige weerspiegeling van interactiviteit, vooruitstrevendheid en ervaring.



Tijdens de tentoonstelling zullen ceremonies worden gehouden voor beleidspublicatie en het tekenen van strategische samenwerkingscontracten. Bovendien zullen er een aantal 5G-onderzoeksresultaten en gezaghebbende meningen worden gepubliceerd en worden er enkele productlanceringen gehouden om de prestaties op het gebied van innovatieve toepassing van 5G-producten en -technologieën wereldkundig te maken.



Bovendien zal de Conventie een beroep doen op oplossingen voor 5G-demonstratie scenario solutions en houdt het de aangekondigde 5G-Applicatieontwerpwedstrijd.



Als een van de sponsors heeft de gemeentelijke overheid van Beijing applicatieontwikkeling van de 5G-sector actief bevorderd. Dit jaar heeft Beijing het Beijing 5G-Sector Ontwikkelingsactieplan (2019-2022) uitgebracht en de implementatie van het "1551"-Project voorgesteld. De eerste "1" verwijst naar een doorbraak in de medium-hoge frequentie core device-technologie en andere belangrijke onderdelen; de dubbele "5" is een verwijzing naar vijf soorten toepassingen van vijf scenario's: demonstratietoepassing van vijf typische scenario's, waaronder 5G automatische aandrijving, medische zorg, Industrieel Internet, de smart city en ultra HD-video, in vijf grote projecten en evenementlocaties voor activiteit, zoals Beijing's sub-center, Beijing Daxing Internationaal Vliegveld, de Internationale Tuinbouwtentoonstelling 2019, de Olympische Winterspelen van 2022 en opwaardering langs Chang'an Avenue; de laatste "1" betekent een partij nieuw soort ondernemingen in de 5G-sector die uiteindelijk zullen worden ontwikkeld.



De registratiekanalen voor conventie-, tentoonstellings- en wedstrijddeelname tijdens de Conventie zijn geopend. Kijk voor meer informatie op de officiële website www.w5gc.com [http://www.w5gc.com/].



CONTACT: Fang Linlin, fangll@stdaily.com, +86-13911995172