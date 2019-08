Nieuwe voertuigen, ervaringen en activeringen ter gelegenheid van de 2019 LA Auto Show

Belangrijke automobielpartners bevestigen deelname ter plaatse in het Los Angeles Convention Center, van 22 november tot en met 1 december



LOS ANGELES, 22 augustus 2019 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=1065035193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D439772141%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D452326681%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Flaautoshow.com%25252F%2526a%253DLos%252BAngeles%252BAuto%252BShow%26a%3DLos%2BAngeles%2BAuto%2BShow&a=Los+Angeles+Auto+Show] (LA Auto Show®) heeft zojuist een waaier van spannende activeringen, attracties en voorstellingen van voertuigen aangekondigd voor de komende beurs in 2019 die zal plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center van 22 november tot en met 1 december. De LA Auto Show is nog steeds een van de grootste jaarlijkse bijeenkomsten in Los Angeles. Tijdens de tien bomvolle dagen zullen meer dan 1.000 voertuigen worden vertoond en zijn er activiteiten zoals proefritten, de voorstelling van nooit eerder geziene voertuigen, op maat gemaakte en exotische auto's, activeringen en unieke ervaringen.



"In Los Angeles draait alles om de autocultuur en leuke en creatieve manieren om je van punt A naar punt B te verplaatsen. De bezoekers van de beurs kunnen verwachten de allernieuwste voertuigen te zien evenals de nieuwste ontwerpen van hun favoriete autofabrikanten en vernieuwende en interactieve ervaringen," aldus Lisa Kaz, CEO van de LA Auto Show en AutoMobility LA(TM). "Wij zetten ons elk jaar in om een brede waaier van vertoningen en activeringen te bieden op de LA Auto Show. Er is altijd voor elk wat wils - of je voor het eerst naar de beurs komt of voor een volgende bezoek terugkomt."



De volgende voorstellingen en ervaringen zijn bevestigd (maar er zijn er nog veel meer):





-- Hyundai Racing Challenge

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=3105620541&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D308057

6536%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hyundaiusa.com%252F%26a%3DHyundai%2BR

acing%2BChallenge&a=Hyundai%C2%A0Racing+Challenge]: Hyundai nodigt de

beursbezoekers uit om deel uit te maken van de opwinding als deelnemers

in de Hyundai Racing Challenge-wedstrijd in de South Hall Lobby, waar de

beursbezoekers hun virtuele rijvaardigheid kunnen testen in de

racesimulatie van Hyundai.

-- Gratis testritten

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=2807566176&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D235974

6733%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252Ffree-test-drives%252F%

26a%3DFree%2BTest%2BDrives&a=Gratis+testritten]: De bezoekers van de Los

Angeles Auto Show hebben de mogelijkheid om een testrit te maken met

nieuwe voertuigen van merken zoals Acura, Chrysler, Fiat, Honda, Jaguar,

Land Rover, Lincoln, Nissan, Subaru, Toyota en Volkswagen.

-- LEGO

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=2232811409&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D237067

2021%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lego.com%252Fen-us%252Fcampaigns%252F

technic%252Fbugatti-chiron%252Fbuild-for-real%26a%3DLEGO&a=LEGO]: De

gasten van de LA Auto Show kunnen zelf dingen bouwen in de LEGO-stand

die voor het eerst deel uitmaakt van de beurs, als huldeblijk aan de

geliefde autocultuur van Los Angeles. Eén van de hoogtepunten van de

stand zal de levensgrote LEGO Bugatti Chiron zijn, een 1:1 replica van

de feitelijke wagen volledig gemaakt met LEGO Technic-blokjes en

-elementen. Verdere LEGO-bouwervaringen en -details zullen worden

bekendgemaakt dichter bij de beursdatum.

-- Lexus Customs

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=2835908129&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D416710

3952%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lexus.com%252F%26a%3DLexus%2BCustoms&

a=Lexus%C2%A0Customs]: Lexus zal een episch aantal gewijzigde voertuigen

tentoonstellen op een prominente plaats in de Lexus Custom-afdeling in

het beursatrium.

-- Maroon Vault Studio

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=1724508420&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D356116

0466%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%

253Fu%253Dhttp-3A__maroonvaultstudio.com_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wx

E0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253D46_apZkaf8yheoUMYjBzR

zFt6T_iuiDgDMbYX0b72fo%2526m%253D3iiwc7V-7RA4brvazdFE0eBby3_ZUJkjBkojJT1

w0e4%2526s%253DSYtPyzhdK0-_rP0GTpJgBiszRM9pAI-giFvkWJ7n6Hg%2526e%253D%26

a%3DMaroon%2BVault%2BStudio&a=Maroon+Vault+Studio]: Maroon Vault Studio:

Ontwerp is de levensstijl van Maroon Vault Studio. Maroon Vault zal

aanwezig zijn op de LA Auto Show dit jaar met een waaier van producten

en hulpmiddelen voor automobielontwerpers en -ondernemers.

-- Smacircle

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=3521511368&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D271562

5644%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.smacircle.com%252F%26a%3DSmacircle&a=S

macircle]: Smacircle S1, de meest compacte en lichtste eBike ter wereld,

biedt een ideale oplossing voor "EERSTE MIJL - LAATSTE MIJL"-vervoer.

Met een gewicht van amper 7 kilogram kan de S1 gemakkelijk worden

toegeplooid in vijf eenvoudige stappen in een kleine rugzak en overal en

altijd worden meegenomen.

-- Trans Am Worldwide

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=3782511730&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D733073

518%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.transamworldwide.com%252F%26a%3DTrans%2

BAm%2BWorldwide&a=Trans+Am+Worldwide]: Trans Am Worldwide, de exclusieve

fabrikant van de moderne Trans Am die onlangs op Discovery Channel

verscheen, zal zijn Trans Am ter gelegenheid van zijn 50(ste) verjaardag

onthullen, evenals een 1000hp Super Duty Trans Am, één van de amper 50

die ooit zijn vervaardigd.

In de komende weken zullen bijkomende activeringen en ervaringen en voertuigdebuten worden aangekondigd.



Vóór de LA Auto Show zal AutoMobility LA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=655706381&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D1381983860%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobility%2BLA&a=AutoMobility+LA] 2019 (18 - 21 nov.) plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center. Dit vierdaagse pers- en handelsevenement is een bijeenkomst van automobiel- en technologieleiders die zullen spreken over de toekomst van transport, nieuwe voertuigen zullen onthullen en de allernieuwste innovaties zullen voorstellen in aanwezigheid van duizenden professionals van de autobranche en journalisten uit de hele wereld. Veel van de voertuigen die hun debuut zullen maken tijdens AutoMobility LA zullen na onthulling worden tentoongesteld op de LA Auto Show.



Voor meer informatie over de LA Auto Show of AutoMobility LA kunt u terecht op LAAutoShow.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=79465587&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D839867810%26u%3Dhttp%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLAAutoShow.com&a=LAAutoShow.com] en AutoMobilityLA.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=3738634736&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D3546560254%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobilityLA.com&a=AutoMobilityLA.com] of volg de @LAAutoShow op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=1313170106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D11048453%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FLAAutoShow%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=2931127279&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D2401729046%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FLAAutoShow%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook] en Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=3415084022&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558637-1%26h%3D1175232426%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Flaautoshow%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 18 tot en met 21 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=777142702&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D1202015780%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%2526e%253D%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=3002276783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D2694359336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%2526e%253D%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=4172731952&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D884263836%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%2526e%253D%26a%3DInstagram&a=Instagram] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=3311089087&u=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=2097452015&u=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F]. Volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=2011841822&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D531825851%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%2526e%253D%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=316242064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D918639952%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%2526e%253D%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2558637-1&h=1429367969&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D3410101566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%2526e%253D%26a%3DInstagram&a=Instagram]



