Mindtree Benoemd tot VS Marktleider in IoT Advies en Diensten door ISG

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 22 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een wereldwijd technologiediensten en digitale transformatiebedrijf, werd als 'Leider' erkend in het Advies en Diensten kwadrant in het ISG Provider Lens(TM) 2019 - "IoT rapport" voor de VS. Mindtree werd ook als 'Reizende ster' erkend in het Verbonden Auto's kwadrant van het rapport.



Het wereldwijd ISG Provider Lens rapport evalueert het IoT vermogen van 35 leveranciers in zes kwadranten: Advies en Diensten, Beheerde Oplossingen en Diensten, Verbonden Auto's, Productie, Smart Bouwen en Infrastructuur, en IoT platformen. Naast de benoeming tot leider in de ranglijst in de VS, heeft ISG Mindtree ook als 'Reizende Ster' uitgeroepen voor het Advies en Diensten kwadrant in het wereldwijd rapport.



"Mindtree is diepgaand betrokken bij zijn klanten om de mogelijkheden van het Internet of Things in te zetten om activa en mensen beter te verbinden, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, en hun bedrijf een concurrentievoordeel te geven," zegt Raj Deshpande, Vice President, Enterprise Reimagination Business bij Mindtree. "De erkenning van ISG is een sterk bewijs van de waardering die wij voor onze klanten hebben door nieuwe verbonden ervaringen te leveren door middel van onze end-to-end strategie en adviesmogelijkheden."



De voornaamste sterke kanten van Mindtree met betrekking tot IoT zoals geciteerd door het analysebedrijf omvatten:





-- Gerichte diensten en centra van excellentie in de VS: Meer dan 40% van

de IoT advies en diensten van Mindtree zijn gericht op in de VS

gevestigde klanten. Dit wordt ondersteund door de in de VS gevestigde

centra van excellentie van het bedrijf met gerichte diensten voor

belangrijke verticals, waaronder voornamelijk detailhandel, productie,

verpakte consumentengoederen, reis en horeca, high tech, financiële

diensten en verzekeringen.

-- Drievoudige verbonden strategie: De strategie van Mindtree voor een

verbonden ecosysteem concentreert zich op drie hoofdlijnen van cruciale

samenwerking: het samenwerken met bepaalde leveranciers op het gebied

van verbondenheid, automatisering en apparaten, het inzetten van eigen

oplossingen en voorstellen om aan de eisen van waar dan ook te kunnen

voldoen.

-- Veiligheid- en beveiligingsdiensten: Mindtree levert

applicatiebeveiliging en heeft diensten voor het beoordelen en in kaart

brengen van risico, OS-beveiliging, patching en patch levels, management

en monitoring om de besturingssystemen in zijn uitvoering up-to-date te

houden. Het biedt ook Identity Access Management (IAM) omschrijvings- en

uitvoeringsdiensten en doorlopende beheer- en ondersteuningsdiensten als

onderdeel van het autorisatie- en authentificatieproces.

"Met zijn drievoudige strategie van in-house technologische innovatie, platformen en strategische samenwerkingen, dient Mindtree met zijn 'metal to cloud' vermogen klanten in verschillende landen en sectoren," zegt Jan Erik Aase, directeur en global leader, ISG Provider Lens Research. "Het bedrijf richt zich op 'digital next' door verbonden, cognitieve en edge-enabled processen te bouwen, en is een leider in het bieden van op cloud gebaseerde infotainment-oplossingen."



De ISG Provider Lens(TM) 2019 - "IoT - Transformational Services, Technology, Solutions, Platforms and Industries" onderzoekstudie analyseert de relevante software, verkopers en dienstenleveranciers op de wereldmarkt, op basis van een gefaseerd onderzoeks- en analyseproces, en rangschikt deze leveranciers op basis van de methodologie van ISG .



Krijg hier toegang tot het volledig rapport: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-recognized-rising-star-iot-consulting-and-services-isg-iot-transformational-services [https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-recognized-rising-star-iot-consulting-and-services-isg-iot-transformational-services]



Over ISG



ISG (Information Services Group) is een leidend, wereldwijd, technologisch onderzoek- en adviesbureau. Als betrouwbare zakenpartner van meer dan 700 klanten, waaronder 70 van de top 100 bedrijven in de wereld, verplicht ISG zich om bedrijven, publieke organisaties en diensten- en technologieleveranciers te helpen om operationele uitmuntendheid en snellere groei te bereiken. Het bedrijf specialiseert zich in digitale transformatiediensten, waaronder automatisering, cloud en data-analyse, bevoorradingsadvies, beheerd bestuur en risicodiensten, netwerkvervoerdiensten, technologische strategie en het ontwerp van werkzaamheden, verandermanagement, marktkennis en technologieonderzoek en analyse. Opgericht in 2006, en gevestigd in Stamford, Conn, telt ISG ongeveer 1300 professionals die in meer dan 20 landen werkzaam zijn, en samen een wereldwijd team vormen dat bekend staat om zijn innovatief denkvermogen, marktinvloed, diepgaande industriële en technologische expertise, en een van wereldniveau onderzoek- en analytisch vermogen, op basis van de meest uitgebreide data marktgegevens uit de industrie. Bezoek voor meer informatie www.isg-one.com [http://www.isg-one.com/].



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."



Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven kunnen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.



Neem voor meer informatie contact op:



INDIA



Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9910709833

Rahul.Nag@mindtree.com [mailto:Rahul.Nag@mindtree.com]



VERENIGDE STATEN



Erik Arvidson Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com [mailto:mindtree@matternow.com]



EUROPA



Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com [mailto:susie.wyeth@hotwireglobal.com]



