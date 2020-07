KPS Capital Partners zal AM General LLC overnemen

NEW YORK, 22 juli 2020 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") kondigde vandaag aan dat het, door middel van een nieuwgevormde dochteronderneming, een definitieve overeenkomst heeft getekend voor de overname van AM General LLC ("AM General" of het "bedrijf"), een dochteronderneming van MacAndrews & Forbes Incorporated. De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.



https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg]



AM General ontwerpt, engineert, fabriceert, levert en ondersteunt gespecialiseerde voertuigen voor militaire en commerciële klanten over de hele wereld, inclusief het iconische multifunctionele voertuig met hoge mobiliteit, in de volksmond bekend als de HUMVEE®. Het bedrijf is een wereldleider op het gebied van systemen voor grondvoertuigen, en de militaire activiteiten van het bedrijf staan bekend om hun uitmuntende ontwerp, engineering, productie en logistieke ondersteuning voor tactische voertuigen. AM General heeft in de afgelopen 100 jaar meer dan een miljoen voertuigen gebouwd en onderhouden en meer dan 300.000 autosystemen in meer dan 70 landen. Vandaag de dag bouwt AM General meer militaire lichte tactische voertuigen dan enig ander bedrijf ter wereld. Met het hoofdkantoor in South Bend, Indiana en productiefaciliteiten in Indiana en Ohio, en een ultramodern technisch engineeringcentrum in Michigan, beschikt AM General over een sterk personeelsbestand en werkt het samen met meer dan 1.700 leveranciers in 43 staten.



Jay Bernstein, een partner van KPS, zei, "We zijn verheugd om AM General te kunnen verwerven. AM General is een legendarisch Amerikaans bedrijf en nummer één qua ontwerp, engineering, fabricage en ondersteuning van lichte tactische en speciale voertuigen. We kijken ernaar uit om met Chief Executive Officer Andy Hove, het managementteam, en alle werknemers van AM General samen te kunnen werken om dit geweldige platform op te bouwen, zowel organisch als door acquisitie. We zijn van plan om gebruik te maken van de toewijding van het bedrijf op het gebied van onderzoek, technologie, innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten, evenals zijn erfgoed en iconische merknaam. KPS heeft een bewezen staat van dienst en geschiedenis van succesvol beleggen in gespecialiseerde voertuigbedrijven - evenals een wereldwijd platform en aanzienlijke financiële middelen - waardoor we buitengewoon veel vertouwen in AM General hebben dat het zal blijven gedijen onder KPS, ten voordele van alle klanten en belanghebbenden."



Andy Hove, Chief Executive Officer van AM General, zei, "KPS, met decennialange ervaring in het bouwen van toonaangevende bedrijven van wereldklasse, is de ideale partner voor AM General en de militaire en commerciële klanten die wij dienen. We kijken ernaar uit om met KPS samen te werken om onze strategie te blijven uitvoeren en te blijven investeren in ons zeer ambitieuze groeiplan. KPS beschikt over een bewezen inzet voor uitmuntende productie, continue verbetering en toewijding om in technologie en innovatie te investeren en zal alleen het vermogen van het bedrijf versterken om te kunnen blijven concurreren op de huidige militaire en commerciële markt."



De transactie zal naar verwachting in het derde of vierde kwartaal van 2020 voltooid zijn en is onderhevig aan gebruikelijke opschortende voorwaarde en goedkeuringen.



Kirkland & Ellis treedt op als juridisch adviseur van KPS en zijn dochterondernemingen.



Over AM General LLC AM General is de wereldleider op het gebied van ontwerp, engineering, fabricage en ondersteuning van lichte tactische voertuigen. AM General is de ontwerper en enige fabrikant van de HUMVEE® - de wereldwijde militaire 4x4-leider. AM General heeft in de afgelopen 100 jaar, door middel van zijn erfgoedbedrijven, meer dan één miljoen voertuigen gebouwd en onderhouden en meer dan 300.000 autosystemen in meer dan 70 landen. Het hoofdkantoor van AM General is gevestigd in South Bend, Illinois. Ga voor meer informatie over AM General naar www.amgeneral.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2864375-1&h=1568274545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2864375-1%26h%3D429156846%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.amgeneral.com%252F%26a%3Dwww.amgeneral.com&a=www.amgeneral.com].



Over KPS Capital Partners, LP KPS, via de aangesloten managemententiteiten, is de manager van het KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 11,4 miljard aan activa in beheer (op 31 maart 2020). Al meer dan twee decennia lang hebben de partners van KPS uitsluitend eraan gewerkt om aanzienlijke kapitaalgroei te realiseren door gecontroleerd te beleggen in aandelen van productie- en industriële bedrijven binnen een verscheidenheid aan sectoren, waaronder die voor basismaterialen, merkproducten voor consumenten en de gezondheidszorg, alsmede luxeproducten, auto-onderdelen, bedrijfsmiddelen en algemene producti KPS creëert waarde voor zijn beleggers door constructief te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en het genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking De portefeuillebedrijven van de KPS-fondsen hebben een geaggregeerde jaaromzet van ongeveer $ 8,4 miljard, beheren 150 productiefaciliteiten in 26 landen, en hebben wereldwijd bijna 23.000 werknemers in dienst, zowel direct als in joint ventures. De KPS beleggingsstrategie en portefeuillebedrijven worden gedetailleerd omschreven op www.kpsfund.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2864375-1&h=225779471&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2864375-1%26h%3D671379901%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kpsfund.com%252F%26a%3Dwww.kpsfund.com&a=www.kpsfund.com].



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2864375-1&h=311601552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2864375-1%26h%3D3991271153%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1023167%252FKPS_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1023167%252FKPS_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1023167%2FKPS_Logo.jpg]



CONTACT: Zakelijke inlichtingen: KPS, 212.338.5100; Mediarelaties: Mark Semer, 917.439.3507; or Daniel Yunger, 917.574.8582



Web site: kpsfund.com/