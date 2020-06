De DMS Group, MDO en MontLake creëren toonaangevend mondiaal bestuursbedrijf

LUXEMBURG, 22 juni 2020 /PRNewswire/ -- De DMS Group ("DMS"), is samen met MDO en MontLake zeer verheugd om bekend te maken dat zij een overeenkomst(1) hebben voor de creatie van een toonaangevend, mondiaal bedrijf in bestuur en management van derden. Dit bedrijf zal een uitgebreid portfolio van diensten aanbieden en zal opereren vanuit vier Europese locaties met meer dan 260 werknemers, terwijl het verder uitbreidt naar belangrijke markten.



CEO van DMS Global Derek Delaney licht toe: "Nu onze sector zich snel blijft ontwikkelen, hebben wij een klantvraag geconstateerd naar een robuuste en uitgebreide serviceprovider. Als gevolg van deze deal kunnen onze klanten nu volledig profiteren van een verruimd scala aan diensten. Dit is een mogelijkheid om de expertise en diepe ervaring van DMS, MDO en MontLake te combineren en een beheermaatschappij voor derden op te richten die ongeëvenaard is wat betreft talent en de omvang van geleverde diensten."



CEO van MDO Martin Vogel vertelt: "De gecombineerd bedrijven zullen klanten en werknemers aanzienlijke voordelen leveren, en brengen zo drie zeer succesvolle en complementaire organisaties met een bewezen staat van dienst en een gedeelde strategische toewijding aan groei samen."



Cyril Delamare, CEO van MontLake, voegde daaraan toe: "Samenwerking met DMS en MDO is een belangrijke mijlpaal voor MontLake en versterkt niet alleen ons productaanbod verder maar vergroot ook onze mondiale fysieke aanwezigheid in nieuwe jurisdicties, waaronder Luxemburg, de VS en de Kaaimaneilanden. We gaan door met het leveren van onze hoogwaardige klantendienst in aanvulling op onze succesvolle investeringsoplossingen, en brengen kwalitatieve fondsproducten naar pan-Europese beleggers."



De transactie tussen DMS, MDO en MontLake creëert een toonaangevende en unieke serviceprovider in verschillende vermogenscategorieën en jurisdicties. Klanten van alle drie bedrijven zullen profiteren van een leidende en mondiale beheermaatschappij voor derden, die een breed scala aan diensten biedt, met toegewijde en zeer vakbekwame werknemers, werkend vanuit goed gevestigde operaties in Luxemburg, Ierland, het VK, Noord-Amerika, de Kaaimaneilanden en Azië.



Over DMS DMS Governance is wereldwijd toonaangevend leider in bestuur, risico en compliance, en vertegenwoordigt toonaangevende beleggingsmaatschappijen en -managers. DMS wordt ondersteund door een ervaren team van industrieprofessionals op acht locaties over de hele wereld. Sinds 2000 levert DMS hoogwaardige, professionele diensten aan uiteenlopende beleggingsfondsstructuren en -strategieën en is met trots de leidende, onafhankelijke leverancier van AIFM-, UCITS Beheermaatschappij- en MiFID-diensten aan veel van de grootste institutionele beleggers en activabeheerder wereldwijd. Door haar diepe kennis van ieder aspect van het bestuurslandschap, is DMS de drijvende kracht geweest in vormgeven van de sector zoals die er vandaag de dag uitziet.



Over MDO MDO is een leidend UCITS-managementbedrijf en Alternatieve Investeringsfondsbeheerder in Luxemburg met een lange en erkende staat van dienst in de levering van hoogwaardige, oplossingsgedreven diensten voor zowel UCITS als AIFʹs, waaronder volledige UCITS-managementbedrijf- en AIFM-diensten, risicomanagement, nalevingstoezicht, fondsbestuur, substance-oplossingen en supervisie over gedelegeerden. MDO biedt ook introducties aan onafhankelijke directieleden die kunnen optreden als onafhankelijk Bestuurder en Conducting Officers van uiteenlopende in Luxemburg gevestigde beleggings- en beheermaatschappijen, waaronder UCITS, non-UCITS en alternatieve investeringsfondsen. MDO is 17 jaar lang actief in Luxemburg.



Over MontLake Het in 2009 opgerichte MontLake heeft haar hoofdkwartier in Dublin en heeft vestigingen door heel Europa. Door de combinatie van hoogwaardige infrastructuuroplossingen en ʹs werelds leidende investeringsmanagers, beheert MontLake $ 8 miljard aan activa in een breed scala aan producten. MontLake Management Limited is een bedrijf van het Ierse Super Management Company en geautoriseerd door de Central Bank of Ireland als zowel UCITS-managementbedrijf als Alternatieve Investeringsfondsbeheerder en heeft haar diensten genotificeerd in Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Malta. MontLake Management Limited ondersteunt de lancering van fondsen als een zelfstandige structuur of als een subfonds van een van de meermalen bekroonde MontLake-platforms en beheert vandaag UCITS, Alternatieve UCITS, Hedgefondsen, Vastgoed, Infrastructuur en Privaat Vermogen.



De MontLake-transactie is afhankelijk van de toestemming van de regelgevers.



