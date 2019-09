Jongeren in tweestrijd over smartphoneverbod

HILVERSUM - Ondanks het nieuwe verbod, gebruiken vier op de vijf jongeren hun smartphone op de fiets. Dit blijkt uit onderzoek onder 1331 jongeren door Stichting TeamAlert en Samsung. Onder smartphonegebruik wordt het in de hand hebben van de telefoon verstaan.



Jongeren gebruiken de smartphone het meest om muziek en navigatie te bedienen en te appen. Bijna alle jongeren (95.6%) blijken op de hoogte te zijn van het smartphoneverbod dat op 1 juli inging. Hoewel het merendeel zich niet aan het verbod houdt, is 62.3% van de jongeren het wel eens met het verbod. Zij geven aan dat ze smartphonegebruik op de fiets gevaarlijk vinden. 40% van de jongeren gebruikt zijn smartphone op de fiets minder sinds het verbod.



Risicogroep

Jongeren zijn een risicogroep als het gaat om smartphonegebruik op de fiets. Ze hebben minder ervaring in het verkeer, gebruiken de smartphone bovengemiddeld veel en zijn ontvankelijker voor de verleidingen van het apparaat. Daardoor gebruiken zij hun smartphone eerder op de fiets dan volwassenen.



Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de jongeren het normaal vindt dat leeftijdsgenoten de smartphone op de fiets gebruiken. Smartphonevrij fietsen is dus nog niet de sociale norm. Vandaar dat Samsung en TeamAlert 24 september het project Beat the Street uitvoeren op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Tijdens Beat the Street ervaren jongeren middels virtual reality dat smartphonegebruik in het verkeer gevaarlijk is. Ook wordt aandacht besteed aan het verschuiven van de sociale norm. Het gehele onderzoek is hier te lezen: https://teamalert.nl/zakelijk/onderzoeken/jongeren...



TeamAlert is een jongerenorganisatie die zich bezighoudt met jongeren en risicogedrag. Vanuit die visie richt TeamAlert zich op uiteenlopende relevante maatschappelijke thema’s die jongeren aangaan, zoals verkeersveiligheid, een gezonde leefstijl en slim omgaan met geld. Meer informatie: https://teamalert.nl/



