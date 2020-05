Regeringen versnellen de crisis- en herstelplanning voor COVID-19 met Remix Explore

De Ground truth verandert dagelijks. Remix Explore helpt steden en transportautoriteiten om sneller beslissingen te nemen



SAN FRANCISCO, 22 mei 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft Remix, het samenwerkingsplatform voor besluitvormers binnen de transportsector, de openbare lancering van Explore [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2808783-1&h=37043994&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2808783-1%26h%3D3338478853%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.remix.com%252Fblog%252Fintroducing-our-newest-product-remix-explore%26a%3DExplore&a=Explore] aangekondigd, de eerste oplossing speciaal ontworpen voor het ontdekken van transportgegevens en het snel delen van ideeën.



COVID-19 heeft zich supersnel over de wereld verspreid, waardoor regeringen gedwongen worden om onmiddellijk te reageren op verminderde omzet, exploitantentekorten, sanitaire vereisten, en nieuwe behoeften zoals toegang tot locaties voor maaltijdverspreiding - zonder dat er genoeg tijd is om de traditionele effectbeoordelingen op de plaatselijke bevolkingsgroepen uit te voeren.



Met Explore kunnen steden en transportautoriteiten nu transport-datasets combineren om snel multimodale inzichten te ontdekken en binnen enkele minuten, relevante, lokale statistieken te communiceren. Beslissers kunnen in Explore verbanden leggen tussen eerdere verzuilde informatie, om zo dynamische opties te creëren voor het transportnetwerk, wat ten goede zal komen aan operators, eerstelijnswerkers en de gemeenschappen.



"Sinds het begin van COVID-19 hebben onze klanten Remix gebruikt om honderden kaarten, plannen en projecten te maken, getiteld 'COVID-noodreductie' of 'Noodplanning' of 'Essentiële routes'," aldus Tiffany Chu, CEO en medeoprichter van Remix. "Met Explore zijn ze nu in staat om locatiegegevens met betrekking tot ziekenhuizen, verpleeghuizen, apotheken en hulpdiensten - alsmede demografische en transportgegevens met aanpasbare begrenzingen - over noodplannen heen te leggen om te begrijpen hoe wijzigingen in de dienstverlening van invloed zullen zijn op de verschillende gemeenschappen."



Explore levert cruciale nieuwe data-interacties en -analyses die door Remix-klanten zoals Evansville Metropolitan Planning Organization (EMPO, Indiana) en Västtrafik (Zweden) gebruikt worden in aanvulling op het geavanceerde planning-, ontwerp- en mobiliteitsbeheer waarover zij reeds in Remix beschikken.



"Remix Explore geeft ons een snelle blik op relevante gegevens," legde Matt Schriefer, Transportation Planner bij EMPO uit. "Het is gemakkelijk om Explore te gebruiken om de benodigde informatie te verkrijgen. En dat bespaart tijd."



"Explore is voor ons een gamechanger," zei Jasse Tykkyläinen, Data Analyst bij Västtrafik. "Het stelt onze teams in de hele organisatie in staat om zelf snel transportgegevens en inzichten te verkrijgen met behulp van een gebruiksvriendelijke interface."



Over Remix Remix geeft via een enkelvoudig softwareplatform een compleet beeld van de transportsituatie. We bouwen producten waarmee steden de beste transportresultaten voor hun gemeenschappen kunnen ontwikkelen. Het bedrijf is in 2014 ontstaan uit Code for America, en wordt ondersteund door Sequoia Capital, Energy Impact Partners, en Y Combinator. Ga naar remix.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2808783-1&h=1321506104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2808783-1%26h%3D4002711615%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.remix.com%252F%26a%3Dremix.com&a=remix.com] voor meer informatie over de manier waarop 325+ plaatselijke overheden over de hele wereld Remix gebruiken om hun doelen te realiseren. Of volg ons op Twitter @remix.



