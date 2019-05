Tableau 2019.2 introduceert nieuwe mapping-mogelijkheden die een ervaring bieden die scherper en vloeiender is voor op locatie gebaseerde data

De nieuwste release bevat de allerbeste geo-ruimtelijke analyses en nieuwe functionaliteiten voor auteurs om analyse krachtiger en flexibeler te maken



SEATTLE, 22 mei 2019 /PRNewswire/ -- Tableau Software , het toonaangevende analyseplatform, kondigde vandaag de algehele beschikbaarheid aan van Tableau 2019.2, dat beschikt over de volgende generatie mapping-mogelijkheden om de manier waarop mensen hun locatiegegevens analyseren te verbeteren. Tableau 2019.2 upgradet zijn achtergrond-mapping-technologie - nu aangedreven door Mapbox - met vectorkaarten, waardoor een ervaring gecreëerd wordt die niet alleen soepeler en scherper is, maar die mensen in staat stelt om meer gedetailleerde locatiegegevens te bekijken en analyseren met meer contextuele achtergrondlagen. De nieuwste versie beschikt ook over parameteracties voor meer visuele interactiviteit, evenals verschillende nieuwe door de gemeenschap aangevraagde functies, waaronder aanpasbare tooltips in web-auteurs, een gepersonaliseerde Tableau Server-startpagina, verbeterde gereedschappen voor het bouwen van dashboards, en updates voor AskData, Tableau's vermogen tot het gebruik van natuurlijk taalgebruik. Ga voor meer informatie naar https://www.tableau.com/products/new-features [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2474469-1&h=2737503900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2474469-2%26h%3D1399014714%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tableau.com%252Fproducts%252Fnew-features%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tableau.com%252Fproducts%252Fnew-features&a=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fproducts%2Fnew-features].



Er wordt steeds vaker om locatiegegevens gevraagd omdat meer beslissingen nu gebaseerd worden op het "waar." Een recent analistenrapport geeft aan dat in 2022, 30% van de klantinteracties beïnvloed zal worden door realtime locatie-analyse, een stijging van 4% in vergelijking met 2017. Tableau's nieuwe op vectoren gebaseerde kaarten bieden meer details en een vlottere browse-ervaring dan de mapping-producten die op afbeeldingen gebaseerd zijn. Dit betekent dat wanneer klanten willen draaien en in- en uitzoomen, de kaart dienovereenkomstig door Tableau in schaal gebracht wordt. Dit verschilt van het laden van afbeeldingen en leidt ertoe dat de klant niet langer uit de stroom van hun analyse gehaald wordt. Mapbox's toonaangevende technologie biedt ook nieuwe kaartlagen met achtergronden om context te geven aan de geo-ruimtelijke data, inclusief metro- en treinstations, reliëf van gebouwen, terrein- en wateretiketten.



PATH, een wereldwijde gezondheidsorganisatie die Tableau en Mapbox gebruiken om gemelde ziektegevallen, zoals malaria, en overdraagbare ziekten in hotspots gemakkelijker en nauwkeuriger in de gaten te kunnen houden, zullen profiteren van deze nieuwe geo-ruimtelijke mogelijkheden.



"Het toezicht houden op gemelde ziektegevallen zoals die van malaria, zal aanzienlijk worden verbeterd door die gevallen nauwkeurig op een kaart te kunnen plaatsen. Als visualisatiemiddel wekken kaarten een gevoel van zowel plaats als schaal op. Ze zetten ook aan tot onderzoek en ontdekking zodat beleidsmakers kunnen zien waar een ziekte zich ontwikkeld en zij kunnen een vergelijking trekken met betrekking tot de locatie van beschikbare middelen zoals gezondheidsfaciliteiten, geneesmiddelen, diagnostiek of publieke gezondheidswerkers," aldus Jeff Bernson, vicepresident, Technology, Analytics and Market Innovation bij PATH. "Door met Tableau meer accurate en gedetailleerde vectorkaarten toe te voegen aan ons werk, door initiatieven zoals Visualize No Malaria, kunnen onze partners in de landen gemakkelijker en preciezer overdraagbare ziekten in hotspots in de gaten houden, waardoor sneller hulp geboden kan worden."



Referentielijnen, filters, en zelfs SQL-vragen zijn visueel gemakkelijk te wijzigen. Nee echt, doe het.

Tableau 2019.2 stelt mensen in staat om de parameters die krachtige analytische functies zoals berekeningen, filters en referentielijnen aandrijven te veranderen door simpelweg datapunten te selecteren op een viz. Deze nieuwe functie, parameteracties genoemd, is eenvoudig te gebruiken en maakt het eenvoudiger dan ooit om ingewikkelde interactieve analyses uit te voeren zoals point-in-time en vergelijkende analyse. Een berekend veld kan bijvoorbeeld als waar aangegeven worden als de "Verkoop" groter is dan $ 500.000. Anders is het onwaar. Om de berekening flexibeler te maken, kunnen dashboard-auteurs een parameter gebruiken, in plaats van de berekening te voorzien van een hardcoding van $ 500.000. Dit kan gedaan worden door een waarde in een tekstveld te wijzigen. Parameteracties gaat nog een stapje verder door mensen toe te staan om de waarde van de parameter te bepalen door een datapunt in de viz te selecteren, zonder dat er een tekstveld vereist is. Dit houdt klanten in de stroom van hun analyse en zijn de dashboards nog interactiever.



Jullie hebben gevraagd, wij hebben geluisterd. Nieuwe functies voor de Delight the Tableau Community

De nieuwste release bevat ook nieuwe functies die gebaseerd zijn op de input en feedback van de gemeenschap, inclusief nieuwe manieren om dashboards aan te passen en te delen, en nog veel meer.





-- Met Ask Data blijft Tableau conversationele analyse krachtiger en

flexibeler maken. met behulp van natuurlijk taalgebruik kunnen klanten

nu berekeningen uitvoeren, krachtigere vragen stellen zoals het

vervangen of toevoegen van data-elementen, en inzicht krijgen in de

vragen die door mensen gesteld worden met betrekking tot

gebruiksanalyses.

-- Aanpasbare tooltips voor referentielijnen, inclusief de mogelijkheid om

de tekst te bewerken of de tooltip helemaal uit te schakelen.

-- Dashboardcontainers die weggeborgen kunnen worden wanneer ze niet meer

in gebruik zijn zorgen voor meer vrije ruimte op het scherm.

-- Met automatisch vervangbare werkbladen in een dashboard wordt het

eenvoudig om, met slechts een enkele klik, een dashboard aan te passen

met een nieuw werkblad.

-- Een gepersonaliseerde startpagina van Tableau Server biedt een nieuwe

browse-ervaring voor inhoud, en zorgt ervoor dat het nog gemakkelijker

is om relevante inhoud snel te vinden.

-- Biometrische beveiliging zoals Touch ID en Face ID op mobiele

apparatuur.

Daarnaast zijn alle Tableau-producten nu beschikbaar in gelokaliseerde versies voor Traditioneel Chinees en Engels (VK).



"Tableau's ongeëvenaarde gemeenschap is een inspiratie en motivatie voor ons snelle tempo om te innoveren. Met elke release proberen wij de analytische ervaring te vereenvoudigen en verbeteren zodat nog meer mensen gemakkelijk vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen krijgen met betrekking tot hun data," zei Francois Ajenstat, Chief Product Officer van Tableau. "Van het versterken van nieuwe analytische creativiteit door middel van parameteracties, tot het ontsluiten van de kracht van ruimtelijke data door een rijkere, meer geavanceerde cartografische ervaring, brengt Tableau 2019.2 interactiviteit naar een hoger niveau voor onze klanten."



Bekijk de hele lijst met functies voor Tableau 2019.2 op tableau.com/new-features [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2474469-1&h=3897621557&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2474469-2%26h%3D44912194%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tableau.com%252Fnew-features%26a%3Dtableau.com%252Fnew-features&a=tableau.com%2Fnew-features] en download de gratis proefversie.



Tableau helpt mensen hun data te zien en begrijpen. De vooruitstrevende selfservice-analyse van Tableau met het toonaangevende analyseplatform maakt het voor iedereen mogelijk om met data te werken, ongeacht hun vaardigheden. Tien duizenden organisaties over de hele wereld, van particulieren en non-profitorganisaties tot overheidsinstellingen en de Fortune 500, maken gebruik van Tableau om snel inzichten te verkrijgen en ingrijpende datagestuurde besluiten te nemen. Ervaar zelf wat Tableau voor u kan betekenen door middel van een gratis proefversie op www.tableau.com/trial.



