Ritchie Bros. verkoopt voor meer dan EUR 35 miljoen aan materieel tijdens veiling in Moerdijk

Vorige week had Ritchie Bros. een opbrengst van meer dan EUR 35 miljoen ($41+ miljoen) bij de veiling die zij organiseerde op haar veilinglocatie in Moerdijk. Daarmee was dat de meest succesvolle veiling op deze locatie sinds 2010.



Meer dan 1.725 bieders uit 88 landen hadden zich geregistreerd voor de tweedaagse veiling zonder limieten die werd gehouden op 17 en 18 mei 2018, waaronder 1.200+ online. Ongeveer 86% van het materieel werd aangekocht door kopers uit verafgelegen landen, zoals Vietnam, Australië en de Verenigde Staten. Online kopers kochten 45% (EUR 15 miljoen of $ 18 miljoen) van de beschikbare goederen tijdens de veiling.



"Tijdens de veiling in Moerdijk vorige week hadden wij een uitzonderlijk aanbod aan materieel. Het was een van de beste selecties aan goederen sinds jaren op deze locatie en deze trok bieders van over de wereld," aldus Jeroen Rijk, Algemeen Directeur Europa van Ritchie Bros. "Vanwege de kwaliteit van het aangeboden materieel en ons vermogen om de juiste kopers te bereiken, zagen we goede verkoopprijzen in de meeste categorieën. Zowel op locatie als online werd vooral actief geboden op de weinig gebruikte items."



Tijdens de veiling werden er in totaal meer 2.725 goederen en vrachtwagens verkocht voor meer dan 285 eigenaren. Hoogtepunten van de veiling waren onder meer: 180+ graafmachines, 60+ wielladers, 20+ bulldozers, 105+ perscontainers, 10+ motornivelleermachines, 40+ telescoopladers en nog veel meer. De bieders werden vooral aangetrokken door het grote aanbod Caterpillar-materieel, waaronder 966H-wielladers, D6T-, D7E- en D8T-bulldozers, 320EL en 349D2L ME graafmachines , 140M-motornivelleermachines en meer.



- Vier Caterpillar D8T-bulldozers uit 2015 samen verkocht voor EUR 1.357.500

- Vier Caterpillar 349D2L ME-graafmachines samen verkocht voor EUR 795.000

- Twee Caterpillar D7E-bulldozers uit 2015 samen verkocht voor EUR 480.000

- Een ongebruikte 50-ton 4x4x4 Grove RT650E-kraan voor ruw terrein verkocht voor EUR

200.000

- Een Fintec 1080-kegelbreker op rupsbanden uit 2007 verkocht voor EUR 150.000





- Totale bruto-transactiewaarde - EUR 35+ miljoen ($ 41+ miljoen)

- Verkocht aan online bieders - EUR 15+ miljoen ($ 18+ miljoen)

- Totaal aantal geregistreerde bieders (in persoon en online) - 1.725+

- Geregistreerde online bieders - 1.200+

- Totaal aantal verkochte items - 2.725+

Ritchie Bros. houdt haar volgende veiling in Moerdijk in juli 2018 en heeft daarnaast de komende maanden meerdere live-veilingen en online IronPlanet-evenementen. Kijk voor een volledig overzicht van het beschikbare materieel op rbauction.com [https://www.rbauction.com ] en IronPlanet.com [http://www.ironplanet.com ].



Over Ritchie Bros.: Het in 1958 opgerichte Ritchie Bros. is een internationale vermogensbeheerder en verkoper van activa en biedt klanten volledige oplossingen voor de in- en verkoop van gebruikt zwaar materieel, vrachtwagens en andere activa. Ritchie Bros. opereert in meerdere sectoren, waaronder bouw, transport, landbouw, energie, olie en gas, mijn- en bosbouw. Haar verkoopkanalen zijn onder meer: Ritchie Bros. [https://www.rbauction.com ] Auctioneers, [https://www.rbauction.com ] 's werelds grootste industriële veiler biedt live-veilingevenementen met online-biedingen; IronPlanet, [http://www.ironplanet.com ] een online-marktplaats met wekelijkse veilingen met exclusieve IronClad Assurance(R)-certificering voor de conditie van het materieel; Marketplacee [http://www.ironplanet.com/marketplace-e ], een online-marktplaats met meerdere tijd- en prijsopties; Mascus, [https://www.mascus.com ] een toonaangevende Europese online lijstdienst; en Ritchie Bros. Private Treaty [https://www.rbauction.com/privatetreaty ] dat individuele prijsafspraken biedt. Het bedrijf biedt ook sectorspecifieke solutions, zoals GovPlanet [http://www.govplanet.com ], TruckPlanet, [http://www.truckplanet.com ] Kruse Energy Auctioneers [http://kruseenergy.com ], en Cat(R)auctions, plus materieelfinanciering en -lease via Ritchie Bros. Financial [https://www.rbauction.com/financial-services ] Services. [https://www.rbauction.com/financial-services ] Kijk voor meer informatie over de ongeëvenaarde mogelijkheden die Ritchie Bros. biedt op RitchieBros.com. [https://www.ritchiebros.com ]



Foto's en filmpjes om te embedden in mediaverhalen zijn beschikbaar op rbauction.com/media [https://www.rbauction.com/media?utm_campaign=creat-news-web-RBA&utm_medium=PR&utm_source=news_sites ] .



Neem voor informatie contact op met: Alexander Ypeij, Communicatiespecialist, Telefoon: +31-765-242-600, E-mail: aypeij@ritchiebros.com; Neem voor investeerdersinformatie contact op met: Zaheed Mawani, Vicepresident Investeerdersrelaties, Telefoon: +1(778)-331-5219, E-mail: zmawani@rbauction.com