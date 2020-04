Chinese onderzoekers voeren race tegen de klok in strijd tegen coronavirus

BEIJING, 22 april 2020 /PRNewswire/ -- Een rapport van Science and Technology Daily



Sinds het begin van de COVID-19-uitbraak hebben Chinese onderzoekers een race tegen de klok gevoerd om de bron en de overdrachtsroute van het virus te traceren en om testreagentia te ontwikkelen.



Op 31 december 2019 kregen onderzoekers van het Wuhan Institute of Virology van de Chinese Academy of Sciences de urgente taak om genoombrede sequentieanalyse uit te voeren op monsters die ze ontvingen vanuit het Wuhan Jinyintan ziekenhuis met daarin mogelijk onbekende pathogenen. Dankzij de zware inspanningen van het team wist het instituut de opdracht in minder dan een week te voltooien op 2 januari 2020. De genoombrede sequentie van COVID-19 werd vervolgens met de rest van de wereld gedeeld. Dit leverde het instituut erkenning op voor hun 'Chinese snelheid'.



Een onderzoeksteam van de Beijing University of Chemical Technology heeft ook 24/7 gewerkt om de bron van het virus te vinden. Sommige leden van het team overnachtten zelfs in het laboratorium tijdens Chinees Nieuwjaar.



Onderzoekers hebben zich aanhoudend ingespannen om sequentie-alignering uit te voeren op basis van de genoombrede sequentie van COVID-19 en om de database op homologie te doorzoeken. Nu hopen ze epidemiologische onderzoeken uit te voeren en de bron van het virus te traceren met behulp van kunstmatige intelligentie en big data om de nauwkeurigheid en efficiëntie van de screening te verbeteren.



Aan het begin van de uitbraak waren de Chinese nationale instituten voor Food and Drug Control, het Wuhan Institute of Virology en het Institute of Pathogen Biology van de Chinese Academy of Medical Sciences een van de eersten om detectieproducten voor het coronavirus te onderzoeken en ontwikkelen. Dankzij hun enorme inzet zijn twee soorten nucleïnezuurtestkits ontwikkeld op basis van verschillende technologische methoden met fluorescente PCR en technologieën voor omkeerbare beëindigingssequencing.



Op 8 februari 2020 is een ander noodprogramma gestart om snelle testtechnologie en producten te verbeteren voor nucleïnezuur-, antigeen- en antilichaamtests zodat on-site screening en snelle diagnose mogelijk te maken van patiënten met verdenking van het virus en nauwe contacten van geïnfecteerde patiënten.



De tijdige vrijgave van deze wetenschappelijke prestaties heeft de paniek gedurende de vroege fasen van de uitbraak enorm verminderd en heeft een wetenschappelijke basis gecreëerd voor de huidige hervatting van productie en werk.



