Risen Energy behaalt sterke resultaten voor 2019 met een inkomstengroei van meer dan 47%

NINGBO, China, 22 april 2020 /PRNewswire/ -- De Chinese PV-leider Risen Energy Co., Ltd. (300118.SZ) heeft in de avond van 17 april 2020 plaatselijke tijd haar financiële resultaten over 2019 bekendgemaakt. Over de verslagperiode heeft het bedrijf in totaal 14.404 miljard yuan (ongeveer $ 2,03 miljard) aan totale bedrijfsopbrengsten geboekt, een groei van 47,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg 974 miljoen yuan (ongeveer $ 137 miljoen), een enorme stijging van 319,01% ten opzichte van 2018. De gewone winst per aandeel bedroeg 1,11 yuan (ongeveer $ 0,16). Het bedrijf is voornemens een dividend van 2 yuan (ongeveer $ 0,28) per 10 aandelen uit te betalen (inclusief belasting).



Het bedrijf heeft de positieve resultaten over 2019 toegeschreven aan de volgende belangrijke concurrerende krachten:





-- Op wetenschap gebaseerde strategische besluitvorming en het vermogen om

strategieën efficiënt te implementeren;

-- Marktgeoriënteerde R&D-benadering, gecombineerd met een uitgebreid

R&D-systeem;

-- Continue innovatie in technologische processen en aan

kwaliteitswaarborging gerelateerde efficiënties;

-- Een mondiaal marketingnetwerk, ondersteund door een uitgebreide

operationele structuur;

-- Robuuste operationele efficiency en een gezonde financiële structuur;

-- PV-industrieclusters ondersteund door handige transportmogelijkheden.

Volgens het bedrijf zal Risen Energy doorgaan met het aandrijven van klant gecentreerde innovatie, voldoen aan de behoeften van de markt en het optimaliseren van haar productmix met als doel netpariteit te bevorderen en haar grote kracht en uitbreidingscapaciteit verder te versterken. In lijn met haar groeistrategie van het consolideren van haar aanwezigheid in zowel de nieuwe energie- als de nieuwe materialensector, wil het bedrijf focussen op versterking van haar kernconcurrentievermogen in technologische R&D, productpromotie, procesverbetering, LEAN-productie en kostenbeheer. De volgende stappen van Risen Energy zijn onder andere meer focus op PV-productie, investering in en bouw van energiecentrales, energieopslag en LED-verlichting.



