C&A breidt e-commerce uit: nieuwe online shop voor elf extra landen

C&A versterkt haar focus op e-commerce door begin maart haar nieuwe EU shop te lanceren. "Deze extra online shop is de volgende grote stap in de uitbreiding van onze online activiteiten", zegt Dr. Andreas Hammer, directeur E-Commerce Europa. Met dit nieuwe platform kan C&A het bereik van haar e-commerce activiteiten meer dan verdubbelen, van negen naar twintig landen.



De overige elf landen zijn Kroatië, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Hongarije, waar C&A al winkels heeft. De online shop bedient ook Denemarken, Finland, Griekenland en Zweden, waar het bedrijf niet is vertegenwoordigd. "We weten dat veel mensen uit deze landen het jammer vinden dat ze onze mode niet online kunnen bestellen." De lancering van de EU shop is goed nieuws voor hen ", legt Dr. Hammer uit.



Aanbod voor iedereen De nieuwe EU shop is een gestandaardiseerd Engels platform voor klanten uit de elf bovengenoemde landen. Alle prijzen zijn in euro's, ongeacht de lokale valuta. "Het platform verdient terecht de naam 'EU shop': het maakt niet uit uit welk land de klant komt, het aanbod en de prijzen zijn volledig identiek."



C&A online opereert momenteel in de volgende negen markten in de nationale taal: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje en Zwitserland. Voor deze klanten verandert er niets. Zij kunnen het online aanbod gewoon blijven bestellen in hun eigen taal.



C&A Europa



Met meer dan 1500 winkels in 18 Europese landen en meer dan 35000 medewerkers, is C&A Europa één van de meest toonaangevende moderetailers in Europa. C&A Europa verwelkomt meer dan twee miljoen bezoekers per dag en biedt het hele gezin kwaliteitsmode voor een betaalbare prijs. Behalve in Europa, heeft C&A ook winkels in Brazilië, Mexico en China.



