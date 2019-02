TOMS maakt zijn Giving Evolution bekend: inspireren, creëren en innoveren van maatschappelijke verandering

AMSTERDAM, 22 februari 2019 /PRNewswire/ -- TOMS, het schoenen- en lifestylemerk dat het One for One businessmodel opzette, kondigt vandaag de vernieuwing van het Giving model aan. Als bedrijf met een sociale missie, was Giving bij TOMS altijd al een kernwaarde. Deze, door de medewerkers ondersteunde, ontwikkeling heeft als doel een grotere impact te creëren door het aanpakken van een aantal actuele problemen, middels investeringen op projectbasis, met lokale non-profitbedrijven en changemakers wereldwijd. Ondertussen blijven de oorspronkelijke One for One Giving programma's, zoals het geven van schoenen, schoon water en herstellen van gezichtsvermogen, gewoon doorlopen.



https://mma.prnewswire.com/media/825177/TOMS.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/825177/TOMS.jpg]



Amy Smith, Chief Giving Officer bij TOMS, vertelt: "Onze inzet voor gezondheid, onderwijs en economische kansen is nooit veranderd, maar de wereld waarin we leven wel.



Daarom blijven we ons verder ontwikkelen en ons bedrijf en onze winsten inzetten voor het oplossen van problemen die een impact hebben op onze huidige wereld."



Gisterenavond kondigde TOMS de Giving Evolution aan tijdens een feestelijk evenement.



Dit exclusieve Stand for Tomorrow evenement vond plaats in Amsterdam, waar gasten uit heel Europa verwelkomd werden. TOMS deelde dit inspirerende nieuws met presentaties van onder meer de Global Chief Giving Officer, Amy Smith, CEO Jim Alling en lokale changemakers en non-profitpartners.



Vanaf deze lente zal TOMS investeren in Europese projecten, gericht op op lokale problemen zoals dakloosheid, empowerment van vrouwen en ondernemerschap met een maatschappelijke impact, samen met non-profitpartners zoals Centrepoint en Ashoka en Europese changemakers Joshua Coombes, Ella Grace Denton en Sara Nuru.



Het eerste changemaker project begint in maart met Joshua Coombes. Hij zal, in samenwerking met Light & Noise en lokale daklozenorganisaties, een toer langs kunstexposities in verschillende steden begeleiden, waarbij de nadruk ligt op het toenemende probleem van dakloosheid in Europese steden. In April volgt Ella Grace Denton, die een aantal Women's Circles in Londen en Manchester zal begeleiden, gericht op het creëren van een veilige omgeving voor vrouwen om met zichzelf en elkaar in contact te komen. Samen met Sara Nuru en Ashoka Duitsland zal TOMS een top rond sociaal ondernemerschap sponsoren om de volgende generatie sociale ondernemers te steunen en te laten groeien.



Deze top vindt plaats in de buurt van Berlijn in mei 2019.



Door relevante, lokale partnerschappen op te bouwen voor lokale kwesties, probeert TOMS de grenzen te verleggen van wat het betekent om een verschil te maken door middel van ondernemerschap.



"We zijn heel blij met de lancering van onze eerste projectinvestering in Europa, in nauwe samenwerking met inspirerende lokale partners om impact te hebben op problemen die in onze regio spelen" zegt Lisa Hogg, EMEA Marketing Director, "Dit is pas de eerste stap. We zijn al bezig met het plannen van toekomstige projecten in Europa."



De officiële aankondiging van het vernieuwde Giving model en de Europese projecten, volgt op de lancering van het eerste initiatief in de V.S. in november: End Gun Violence Together.



Bij dit project doneerde TOMS 5 miljoen dollar aan organisaties die bijdragen aan het stoppen van vuurwapengeweld in Amerika. Tevens activeerde dit project de gemeenschap om meer dan 700.000 briefkaarten over de vuurwapenwetgeving te sturen naar leden van het Amerikaanse Congres.



Vorige maand kondigde TOMS ook aan dat het nu een Certified B Corporation® is. Deze belangrijke erkenning zorgt ervoor dat TOMS zich zal blijven inzetten voor hoge, geverifieerde standaarden van sociale- en milieuprestaties, transparantie en verantwoording.



Naast deze ontwikkelingen blijft TOMS ook trouw aan zijn One for One Giving programma's. TOMS werd in 2006 opgericht door Blake Mycoskie met de visie een bedrijf te creëren dat mee bouwt aan een betere toekomst. Sindsdien heeft TOMS al 86 miljoen paar schoenen gegeven, het gezichtsvermogen van 600.000 mensen hersteld en gemeenschappen wereldwijd voorzien van 600.000 weken schoon water.



Over TOMS



TOMS is ontstaan uit de overtuiging om een betere toekomst te maken. Sinds 2006, heeft de TOMS community schoenen, hersteld gezichtsvermorgen en schoon drinkwater aan miljoenen mensen rond de wereld kunnen aanbieden, één voor één en One for One.



Naast onze One for One-programma´s werken we nu ook samen met changemakers en organisaties die streven naar vooruitgang, door te creëren, te inspireren en te doen. Het gaat niet alleen om de schoenen. Het gaat erom wat we doen als we ze dragen.



Dankzij jouw TOMS aankoop, dragen we samen bij aan kwesties die er toe doen.



PR



Aarzel niet om meer TOMS informatie te vragen, zoals gedetailleerde informatie over de SS19 changemakers en alle details over de evenementen die ze samen met TOMS zullen organiseren.



Interviews zijn beschikbaar op aanvraag.



Jennifer Gabrielle, Jen@canoeinc.com [mailto:Jen@canoeinc.com] or toms@canoeinc.com [mailto:toms@canoeinc.com] T: +44(0)203-216-0022



Photo: https://mma.prnewswire.com/media/825177/TOMS.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/825177/TOMS.jpg]