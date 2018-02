ACL Airshop benoemt Marc Terpstra tot bestuursadviseur

AMSTERDAM, 22 februari 2018 /PRNewswire/ -- ACL Airshop [http://www.aclairshop.com/], een leider op het gebied van producten en diensten voor de mondiale luchtvrachtindustrie, heeft aangekondigd dat Marc Terpstra is benoemd tot bestuursadviseur. Voordien was Marc Terpstra Managing Director-International gedurende meer dan tien jaar en hij werkt al voor het bedrijf en zijn voorgangers sinds de fusie van Airshop BV en Airline Container Leasing Inc. Marc Terpstra is oud CEO bij Airshop BV en hij speelde een belangrijke rol in de herkapitalisatie van ACL en Airshop tien jaar geleden, toen hij de beide bedrijven samenvoegde tot een snelgroeiend luchtvrachtdienstennetwerk in het kader van een enkel internationaal merk, ACL Airshop. Het gecombineerde bedrijf onderging een snelle uitbreiding naar vele nieuwe internationale markten, vooral dankzij zijn gedurfd leiderschap en zijn connecties in de sector. In 2016 onderhandelden hij en andere senior aandeelhouders met succes voor meerdere institutionele beleggingsbedrijven en Ranger Aerospace [http://www.rangeraerospace.com/] om gebruik te maken van nieuwe troeven en ACL Airshop naar het volgende niveau te duwen. Marc Terpstra blijft een van de belangrijkste adviseurs van het bestuur van Ranger Airshop Holdings, Inc. [https://www.prnewswire.com/news-releases/acl-airshop-teams-for-growth-with-ranger-airshop-300235330.html] (moedermaatschappij), hij is een belangrijk aandeelhouder en hij zal een mentor blijven voor het management en de beleggers van het bedrijf. Luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld kennen en respecteren de Marc Terpstra die zegt: "Bel me maar, het is altijd leuk om ACL Airshop te helpen groeien namens zijn klanten van vracht- en luchtvaartmaatschappijen."



Marc Terpstra [https://www.linkedin.com/in/marc-terpstra-324405a6/] is de nummer 1 geweest met een leidinggevende rol in internationale expansies en hij heeft ACL Airshop naar agressieve nieuwe niveaus van concurrentievermogen geduwd in de afgelopen jaren. Een aantal van zijn meest uitmuntende prestaties in zijn vooraanstaande carrière op het gebied van luchtvracht van meer dan 25 jaar zijn de introductie van one-way ULD leasing, het vergroten van het klantenbestand van ACL Airshop dat nu meer dan 200 luchtvaartmaatschappijen omvat en het opbouwen van strategische allianties met tal van grondafhandelaren en expediteurs. Waarschijnlijk is zijn allerbelangrijkste prestatie de dramatische uitbouw van de wereldwijde aanwezigheid van ACL in minder dan 10 jaar tijd, met een toename van 5 tot bijna 50 luchthavens. Voorts namen hij en het hele team officers het initiatief inzake de nieuwe Bluetooth ventures van ACL Airshop met CORE Transport Technologies [https://www.businesswire.com/news/home/20171003006612/en/ACL-Airshop-Innovates-Strategic-Alliance-Core-Transport], waardoor zij first-to-market technologisch leiderschap hebben gecreëerd voor zijn bedrijf en aan de luchtvaartmaatschappijen mogelijkheden hebben geboden voor real-time tracking van ULD's.



Voorts is Marc Terpstra medeoprichter, algemeen directeur en CEO bij Fast Forward Freight BV [http://www.fastforwardfreight.com/], een mondiaal expeditiebedrijf met meer dan 7.000 klanten voor lucht-, zee-, spoor- en wegvervoersdiensten dat zijn hoofdkantoor heeft op de luchthaven van Schiphol in Nederland. Hij wil dit bekroond internationaal bedrijf verder uitbouwen en tegelijkertijd als bestuursadviseur voor ACL Airshop aan de slag gaan.



Als reactie op de opmerkelijk succesvolle groei in een groot aantal nieuwe landen in de afgelopen 10 jaar zei Marc Terpstra: "Wij zijn ondernemers. Wij kijken naar onze zakelijke activiteiten door de lens van de vracht- en luchtvaartmaatschappijen die onze klanten zijn. Dat is wat onze missie aandrijft. Hoe groter het internationale netwerk, hoe waardevoller wij zijn voor onze klanten. Wij zijn de mondiale leider op het gebied van Custom ULD Solutions. Onze apparatuur wordt nu gebruikt door meer dan 200 luchtvaartmaatschappijen. Ik kijk ernaar uit om het uitvoerend team dat ik heb helpen bevorderen en dat ik heb begeleid bij te staan zodat ACL Airshop naar een nieuw niveau van dienstverlening, kwaliteit en succes zou doorgaan."



In 2018 en daarna is het bedrijf van plan om zijn hubinvesteringen over de hele wereld op te voeren. In zijn nieuwe functie als bestuursadviseur zei Marc Terpstra: "Klanten moeten weten dat dit bedrijf in goede handen is. Met een solide raad van bestuur. Met een CEO met zeel veel ervaring. En, het allerbelangrijkste, met leidinggevenden die elke dag opnieuw zorgen voor ons succes in iedere regio en die de besten zijn in deze sector. Onze uitbreidingsstrategie is opwindend en goed gekapitaliseerd: wij werken aan de creatie van de sterkste nicheleider voor Custom ULD Solutions in de wereld. Onze klanten zijn verrukt en onze concurrenten zijn bezorgd -- dat is de dynamiek waar wij van houden. Wij zijn winnaars."



ACL Airshop is van plan om te investeren in de groei van elk van zijn bedrijfsactiviteiten en om een geografische uitbreiding te bewerkstelligen en zo gelijke tred te houden met de stijgende industrietrends. Wereldwijd kent de luchtvrachtsector een ongekende duurzame groei die nog verder wordt gevoed door de impact van de e-handel. Het belangrijkste internationale kantoor bevindt zich in Amsterdam, NL. Andere hubs zijn Hong Kong, Shanghai, New York, Miami, Los Angeles, Dallas, Dubai, Bogota, Sao Paulo, Tokyo en vele andere belangrijke luchtvrachtlocaties in de rest van de wereld. Het hoofdkantoor bevindt zich in Greenville SC maar in veel opzichten is het bedrijf een klantgericht mondiaal netwerk dat gebruikmaakt van gekoppelde efficiëntie. "Het zwaartepunt van dat netwerk," zoals vaak aangegeven door Marc Terpstra, "is Amsterdam." Daarom heeft hij daar een modern nieuw Operations Center opgericht, plus ULD Care, en andere technische en logistieke upgrades.



Steve Townes, oprichter van Ranger Aerospace [https://www.linkedin.com/in/stevetownes] en CEO [http://southcarolinaaerospaceconference.com/steve-townes/] van Ranger Airshop Holdings, zei: "De internationale groei van ACL Airshop is enorm succesvol geweest dankzij leiders zoals Marc Terpstra. Hij en ik zijn geestverwanten op vele manieren, te beginnen met onze klantgerichtheid en onze mensgerichtheid. Het is een eer om zijn partner te zijn in dit bewonderenswaardig initiatief."



Toekomstgerichte Verklaringen: Mogelijks bespreekt het bedrijf van tijd tot tijd toekomstgerichte informatie. Met uitzondering van feitelijke historische informatie zijn alle toekomstgerichte verklaringen door het management van het bedrijf gemaakte schattingen die zijn onderworpen aan verschillende risico's en onzekerheden waarover het bedrijf geen controle heeft en die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen van het management.



