Tradeweb Markets lanceert activiteitenrapport voor kwartaal

NEW YORK, 22 februari 2018 /PRNewswire/ -- Tradeweb Markets, een toonaangevende ontwikkelaar en handelaar in internationale vast-inkomen-, derivaten- en ETF-markten, kondigde vandaag de vrijgave aan van transactieactiviteiten voor het kwartaal, voor haar gecombineerde, institutionele, grootschalige platforms en retailplatforms voor het vierde kwartaal van 2017. Marktdeelnemers kunnen nu hun volume-activiteit voor wereldwijde tarieven, krediet, geldmarkten en vermogensbedrijven van Tradeweb Markets op kwartaalbasis inzien.



"Tradeweb Markets is een van de meest betekenisvolle wereldwijde financiële marktplaatsen geworden, met meer dan $430 miljard aan dagelijks handelsvolume," zei Lee Olesky, CEO van Tradeweb Markets. "Door meer informatie te delen over onze uitgebreide liquiditeitspools in vast inkomen, derivaten en ETF's, geloven wij dat marktdeelnemers de impact van e-trading beter kunnen begrijpen; dat een grotere connectiviteit, efficiëntie en transparantie betere toegang tot liquiditeit geeft."



Veel van de recente groei die zich voordeed bij Tradeweb Markets in het vierde kwartaal komt voort uit nieuwe innovatie en cliënten die zich voorbereiden op elektronische handel onder MiFID II. Zo groeide de handel in rentederivaten met 51% op jaarbasis in het vierde kwartaal, met een groter gebruik van compressiehandel en de introductie van Automated Intelligent Execution (AiEX [http://www2.tradeweb.com/l/105492/2018-02-15/31rcsc]).



Het verbinden van institutionele en retail liquiditeitspools voor kredietproducten speelde ook een rol bij een groei van 107% in Amerikaanse hoogwaardige bedrijfsobligaties, en voorafgaand aan de Europese vernieuwingen, vond er bij Tradeweb Markets ook een groei van 44% plaats in de handel in Europese bedrijfsobligaties op jaarbasis.



Voor meer informatie over de activiteitenrapporten van Tradeweb Markets gaat u naar http://www.Tradeweb.com/Market_Activity_Reports/ [http://www.tradeweb.com/Market_Activity_Reports/].



Over Tradeweb Markets



Tradeweb Markets ontwikkelt en exploiteert veel van de meest efficiënte financiële markten in de wereld, waarbij het een grotere transparantie en efficiëntie biedt aan de marktdeelnemers in vast inkomen, derivaten en ETF's. Met zijn focus op het toepassen van technologie om een grotere efficiëntie te bewerkstelligen in de hele levenscyclus van de transacties, was Tradeweb een pionier in de verwerking van vaste inkomenstransacties van begin tot einde (STP) en biedt het op dit moment ondersteuning voor markten van meer dan 20 activaklassen met elektronische uitvoering, verwerking, posttransactionele analyses en marktdata in een integrale werkstroom. Tradeweb Markets bedient de markten van leverancier tot klant via het institutionele platform van Tradeweb, grootschalige transacties via het Dealerweb en de in de VS gevestigde retail vastrentende gemeenschap via Tradeweb Direct. Klanten vertrouwen op Tradeweb als aandrijver van de evolutie van vast inkomen en derivaten door middel van de flexibele handelsarchitectuur en efficiëntere, transparantere markten. Ga voor meer informatie naar www.Tradeweb.com [http://www.tradeweb.com/].



