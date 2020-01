Saluda Medical Belicht Meerdere Presentaties Over het Evoke® ECAP-Controlled, Closed-Loop SCS-Systeem op NANS Jaarcongres

Omvat 8 Mondelinge Presentaties en Prijs voor Beste Klinische Abstract



ARTARMON, Australië, 22 januari 2020 /PRNewswire/ -- Saluda Medical Pty Limited ("Saluda Medical") heeft vandaag bekendgemaakt dat data uit meerdere studies die een beoordeling geven van het Evoke(®) ECAP-Controlled, Closed-Loop Spinal Cord Stimulation (SCS-) Systeem van het bedrijf voor de behandeling van chronische pijn zullen worden gebruikt in meerdere presentaties - waaronder acht mondelinge presentaties en een onderscheiding voor Beste Klinische Abstract - op het komende 23(e) Jaarcongres van de North American Neuromodulation Society (NANS), dat zal plaatsvinden van 23-26 januari 2020 in Las Vegas, Nevada.



Evoke is het eerste closed-loop SCS-systeem dat de reactie van het ruggenmerg op stimulatie meet (via ECAPs ofwel evoked compound action potentials) en zich bij iedere puls aanpast voor een optimale activatie binnen het therapeutische venster van de patiënt.



Mondelinge presentaties door vooraanstaande pijnspecialisten zullen onder meer ingaan op resultaten tot over 12 maanden uit de Hoofdstudie met Evoke in de V.S. welke onlangs werden gepubliceerd in The Lancet Neurology. Deze resultaten werden onderscheiden met Best Clinical Abstract door NANS en zullen worden gepresenteerd op het podium door Dr. Timothy Deer, MD, President en CEO van The Spine & Nerve Centers in Charleston, WV en Oud-President van de International Neuromodulation Society. Tevens worden de eindresultaten tot over 24 maanden gepresenteerd uit het Avalon multicenter chronisch onderzoek. Andere presentaties door onderzoekers van de Evoke-studie zullen onder meer discussies omvatten van diverse sub-analyses op basis van data uit de Evoke-studie.



John Parker, CEO van Saluda Medical, gaf als commentaar: "Wij zullen graag horen van onderzoekers over de lange-termijnresultaten tot over 12 maanden uit de Evoke Hoofdstudie in de V.S. en tot over 24 maanden uit de Avalon-studie. Wij zijn vereerd dat er zoveel aandacht is voor studies van onze apparatuur, daar NANS een belangrijke kans vertegenwoordigt voor vooraanstaande klinische neurologen en pijnspecialisten om wetenschappelijke en medische ontwikkelingen in de behandeling van pijn met elkaar te delen."



Details over de presentaties volgen hier:









Mondelinge Presentaties



---







-- Avalon Study: Long-Term Impact of ECAP-Controlled

Closed-Loop SCS on Pain, Patient Wellbeing and Clinical

Practice







º Sessie: Closed-Loop Spinal Cord

Stimulation







º Presentator: Marc Russo, MBBS DA (UK) FANZCA

FFPMANZCA







º Tijd: Zaterdag 25 januari; 6:50-7:00 a.m.

PT







º Locatie:

Neopolitan Ballroom 1-2









-- Sleep Quality Improvements Observed in the Evoke Study of

ECAP Measurement and ECAP-Controlled Closed-Loop SCS







º Sessie: Closed-Loop Spinal Cord

Stimulation







º Presentator:

Shrif Costandi, MD







º Tijd: Zaterdag 25 januari; 7:00-7:10 a.m.

PT







º Locatie:

Neopolitan Ballroom 1-2









-- Therapeutic Levels and Variability of Spinal Cord

Activation: Closed-Loop v. Open-Loop Spinal Cord

Stimulation (SCS)







º Sessie: Closed-Loop Spinal Cord

Stimulation







º Presentator:

Leonardo Kapural, MD, PhD







º Tijd: Zaterdag 25 januari; 7:10-7:20 a.m.

PT







º Locatie:

Neopolitan Ballroom 1-2









-- Defining the Therapeutic Window for Spinal Cord

Stimulation using Evoked Compound Action Potential (ECAP)

Recordings







º Sessie: Closed-Loop Spinal Cord

Stimulation







º Presentator:

Kasra Amirdelfan, MD







º Tijd: Zaterdag 25 januari; 7:20-7:30 a.m.

PT







º Locatie:

Neopolitan Ballroom 1-2









-- "High Responders" to Neurostimulation Show Greater

Clinical & Overall Meaningful Response in Patient Reported

Outcomes







º Sessie: Closed-Loop Spinal Cord

Stimulation







º Presentator:

Corey Hunter, MD







º Tijd: Zaterdag 25 januari; 7:30-7:40 a.m.

PT







º Locatie:

Neopolitan Ballroom 1-2









-- ECAP-Controlled Closed-Loop SCS: Double-Blind,

Randomized Trial for the Treatment of Chronic Pain: 12-

month Outcomes







º Sessie: What's in the Signal? The Value

Underlying Closed Loop Stimulation







º Presentator:

Timothy R. Deer, MD







º Tijd: Zaterdag 25 januari; 4:35-4:45 p.m.

PT







º Locatie:

Octavius Ballrooms 12-16







º Onderscheiding: Geselecteerd als Best Clinical

Abstract Award









-- Neurophysiology of the Human Spinal Cord in Patients with

Chronic Neuropathic Pain During SCS







º Sessie: What's in the Signal? The Value

Underlying Closed Loop Stimulation







º Presentator:

Stefano Palmisani, MD







º Tijd: Saturday, Januari 25th; 4:45-4:55

p.m. PT







º Locatie:

Octavius Ballrooms 12-16









-- Long-Term Robustness of Evoked Compound Action

Potentials (ECAPs) as a Physiological Monitoring Tool







º Sessie: Spinal Cord Stimulation

Programming: Opening the Blackbox







º Presentator:

Lawrence Poree, MD, PhD







º Tijd: Zaterdag 25 januari; 4:45-4:55 p.m.

PT







º Locatie:

Pompeian Ballrooms 1-4













Paper Poster Sessie Presentaties



---







-- Understanding the Effect of Titrating Medication with SCS

Using Evoked Compound Action Potentials (ECAPs)







º Presentator:

Steven M. Rosen, MD







º Tijd: Vrijdag 24 januari; 5:00-7:00 p.m.

PT







º Locatie: Group 6 - Novel Waveforms #43









-- Evoked Compound Action Potentials (ECAPs): Helping to

Understand Spinal Cord Stimulation (SCS)







º Presentator:

Sean Li, MD







º Tijd: Vrijdag 24 januari; 5:00-7:00 p.m.

PT







º Locatie: Group 6 - Novel Waveforms #44







Ga voor meer informatie naar de Saluda Medical Booth #628 tijdens NANS 2020.



Over Saluda Medical



Saluda Medical is een wereldwijd opererende fabrikant van medische apparatuur die is gericht op resultaten bij de patiënt, wetenschap en techniek, om de neuromodulatie-industrie te transformeren door middel van een platform van closed-loop technologieën, gebaseerd op het zgn. evoked compound action potential (ECAP). Saluda's eerste apparaat, Evoke®, is het eerste ECAPControlled, Closed-Loop Ruggenmergstimulatie (SCS) Systeem. Evoke meet de reactie van het ruggenmerg op stimulatie (ECAP), past zichzelf aan bij iedere puls voor optimale activatie binnen het therapeutische venster van de patiënt, en behaalt consequent lange-termijn resultaten door middel van ECAP-controle zoals aangetoond door de Avalon en Evoke Studies. In de EU heeft Evoke het CE Merkteken en is vrij op de markt verkrijgbaar. In de V.S. wordt Evoke momenteel onderzocht middels de eerste dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde Amerikaanse hoofdstudie in SCS en is het niet commercieel beschikbaar.



Saluda Medical is een private onderneming gevestigd in Artarmon, New South Wales, Australië met kantoren in Bloomington, MN, Verenigde Staten en Harrogate, Verenigd Koninkrijk. Ga voor meer informatie naar www.saludamedical.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2697819-1&h=2772885333&u=http%3A%2F%2Fwww.saludamedical.com%2F&a=www.saludamedical.com] en maak contact met ons op LinkedIn via www.linkedin.com/company/saluda-medical/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2697819-1&h=1680462601&u=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsaluda-medical%2F&a=www.linkedin.com%2Fcompany%2Fsaluda-medical%2F].



Web site: https://www.saludamedical.com//