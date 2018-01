MATRIX ICO brengt 13.227,5 ETHs op voor 50 miljoen tokens

SINGAPORE, 22 januari 2018 /PRNewswire/ -- "We maken slimme contracten voor iedereen toegankelijk", aldus Steve Deng, AI-hoofdwetenschapper bij MATRIX, op 16 januari tijdens een blockchaincongres in Hongkong, slechts één dag voordat MATRIX bekendmaakte dat ICO als groot succes was afgesloten met een opbrengst van 13.227,5 ETHs.



De blockchainstart-up werd officieel opgericht in september 2016 en streeft naar een marktwaarde van USD 360 miljoen en een plek in de top 100 van wereldwijde cryptocurrencies. Investeerders zijn uiteraard geïnteresseerd en krijgen steeds meer vertrouwen.



Toen Deng samen met zijn team de 1(e) prijs won in de AI-wedstrijd Pascal en COCO onder de wereldtop, had de professor aan de universiteit van Tsinghua wellicht niet verwacht hoe kunstmatige intelligentie, oftewel AI, de toekomst van blockchain zou vormen zoals hij dat nu doet. Zijn team richt zich op een Bayes-algoritme dat is gebaseerd op 'deep learning'. Deng was PI voor verschillende, nationale onderzoeksprojecten. Nu heeft hij de leiding over het ontwerp van een 'machine learning'-algoritme voor MATRIX.



Met een fusie van blockchain en AI-technologie heeft MATRIX een revolutionaire blockchain 3.0 cryptocurrency-oplossing ontwikkeld die een aanzienlijk vergrootte transactiesnelheid biedt, algemene gebruikers met NLP-technologie (Natural Language Processing) mogelijk maakt, beveiliging verbetert onder intelligent contract en gebruikmaakt van miningactiviteit met universele waarde.



"Bitcoin-mining verbruikt 17 procent van de totale, wereldwijde rekenkracht. Dit is verspillend voor de mens voor hashberekening." Het MATRIX-team streeft ernaar de status quo uit te dagen. Het team, inclusief toonaangevende experts als Bill Li (Chief Network Architect), Ethan Tian (Chief R&D Engineer) en Tim Shi (Chief Chip Scientist) werken aan een nieuw Bayes-miningsysteem. Deze miningactiviteiten bieden ondersteuning voor medische diagnoses, complexe financiële modellen, gedragsherkenning en andere non-cryptosituaties waarin enorme rekenkracht wordt vereist.



Owen Tao, CEO van MATRIX, met graden in zowel natuurkunde als economie van de universiteit van Peking, meldde tijdens datzelfde congres dat MATRIX een open source-ecosysteem is en dat er een duidelijke roadmap klaarligt voor de toekomst. "Infrastructuur en privéketen zullen in september 2018 gereed zijn en de miningfaciliteit en big data-toepassingen in maart 2020," aldus Tao. "Sectoren als krediet/medisch/energie/slimme steden/financiën krijgen hier in grote mate mee te maken."



https://mma.prnewswire.com/media/631374/Matrix_Team.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/631374/Matrix_Team.jpg]



MATRIX ICO feiten:





-- MATRIX ICO beëindigd om 3:07:02 op 17 januari (UTC).

-- Er zijn in totaal 13.227,5 ETHs verkocht in 212 transacties.

-- MATRIX ICO Coin Investor: 3888 transacties

-- MATRIX ICO gebruikersgegevens: Geregistreerde gebruikers, 69.543;

Actieve gebruikers: 60.924; KYC-gebruikers: 22.926.

Over Matrix



MATRIX is ontwikkeld als blockchain van de nieuwe generatie en maakt gebruikt van de nieuwste AI-technieken (Artificial Intelligence) om het landschap van cryptocurrency te revolutioneren. MATRIX onderscheidt zichzelf van eerdere blockchains door baanbrekende technologieën te gebruiken bij het bouwen van autonome en zelfoptimaliserende AI-blockchainnetwerken met multichain-samenwerking en loskoppeling van gegevens- en regelblokken.



