Graft Blockchain lanceert Mainnet eerder dan gepland

DALLAS, 22 januari 2018 /PRNewswire/ -- Graft, het eerste, internationale, open-source blockchainnetwerk voor het verkooppunt, is eerder dan gepland van start gegaan met de lancering van haar mainnet, op 16 januari 2018, vóór de start van de Initial Coin Offering (ICO) van het bedrijf, die op 18 januari begon.



Graft is een bijzonder ICO-project met eigen blockchain. Het team zet zich volledig in voor het gangbaar maken van cryptovaluta en het ontwikkelen van een oplossing die voor verkopers geschikt is, en heeft zo een blockchain ontwikkelt die opgezet is rond het systeem en de processen van de verkoper. Zo worden de meest geavanceerde technieken samengebracht en worden problemen die zich met eerdere cryptovaluta voordeden opgelost. Verkopers zullen cryptovaluta binnenkort net zo makkelijk accepteren als contact geld of een creditcard.



Het GRAFT-project onderscheidt zich, omdat het op haar eigen blockchain werkt, en niet gebaseerd is op ERC20-tokens, zoals bij de concurrent. Daarmee zal het op blockchain gebaseerde netwerk van Graft geen last hebben van de onderliggende omstandigheden van de Ethereum-blockchain, zoals reactietijden en kosten, waarmee het bedrijf zich sterk gepositioneerd heeft om optimale betalingsdiensten te kunnen leveren.



Sinds de introductie van de bitcoin wordt gezegd dat blockchaintechnologie het financiële systeem voor altijd zal veranderen. Echter, bijna tien jaar na de lancering van de bitcoin is er in het traditionele financiële systeem nog weinig veranderd onder invloed van de blockchain. Een van de redenen waarom de door blockchain ondersteunde cryptovaluta nog niet algemeen gangbaar zijn geworden, is dat de bestaande cryptovaluta niet bedoeld zijn om effectief te zijn als transactiemedium (bij het verkooppunt), in vergelijking met bestaande opties zoals creditcards of bankpassen.



Op dit moment is het gebruik van de bitcoin en vele andere cryptovaluta voor consumenten duurder dan creditcards en bankpassen. Een consument betaalt soms wel $30 aan transactiekosten. Daarnaast hebben verkopers, die geen zekerheid hebben over de juridische of belastingtechnische implicaties van het accepteren van betalingen in cryptovaluta, niet de vrijheid om te bepalen in welke munteenheid (regulier of cryptovaluta) zij uitbetaald willen worden. Graft zet zich in om deze bestaande problemen op te lossen en de aanvaarding van cryptovaluta gangbaar te maken.



Transacties via het Graft Blockchain-netwerk zullen in real-time worden bevestigd, en transactiekosten zullen een fractie zijn van de kosten bij bestaande cryptovaluta, en worden bepaald door het transactiebedrag, in tegenstelling tot kosten op basis van netwerkbelasting bij de bitcoin. Het Graft Blockchain-netwerk is ook opgezet om kleine transacties aan te moedigen. Daarbij komt dat Graft werkt met bestaand betalingsgedrag en de bestaande betalingsinfrastructuur, waardoor verkopers betalingen in zowel lokale reguliere munteenheden als cryptovaluta kunnen accepteren. Met andere woorden, Graft maakt betalingen in cryptovaluta net zo eenvoudig en praktisch als MasterCard, Visa en Amex.



De Graft ICO loopt van 18 januari tot 18 februari, met een vaste bovengrens van $25 miljoen. Mis de vroege instap niet, en ontvang een bonus van 10% in de eerste 48 uur.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/630457/Graft_Network_Mainnet_Launch.jpg



