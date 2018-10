TransHeroes wint voor 6e keer FD Gazelle

Inmiddels begint het een jaarlijkse traditie te worden. TransHeroes | Smart Logistics Group behoort wederom tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland en kan zich ook dit jaar een FD Gazelle noemen. Het Financieele Dagblad organiseert de award uitreiking dit jaar voor de 15e keer.



Rijssen – ‘De groei is geen doel op zich, maar meer een resultante van het enthousiasme en initiatief dat ons bedrijf uitdraagt’, aldus Edwin Asveld, CEO en eigenaar van TransHeroes. ‘Laat ik heel duidelijk zijn, deze resultaten boek je alleen als iedereen in het bedrijf met de neus dezelfde kant op staat’, zegt de trotse eigenaar. TransHeroes is een allround logistiek dienstverlener en focust zich op 5 kernelementen; wegtransport, warehousing, douane en zee- en luchtvracht. Zeker de laatste twee onderdelen lieten de afgelopen jaren een zeer forse omzetgroei zien.



De criteria van de FD Gazellen 2018 zijn flink aangescherpt ten aanzien van de afgelopen edities. Zo wordt naast de procentuele omzetgroei van minimaal 20% over een periode van 3 jaar ook de winstmarge en personeelsgroei meegenomen in de rangschikking. TransHeroes is ingedeeld in de omzetklasse groot (omzet van minimaal € 10 miljoen) en zet daarmee – zeker in de transport branche – een uitzonderlijke prestatie neer.



Krapte in de markt en nieuwe uitdagingen



‘De economie groeit harder dan ooit, maar dat maakt ons werk niet makkelijker. We zien een forse krapte ontstaan in de markt qua beschikbaarheid van wielen. Een tekort aan chauffeurs en toenemende congestie zorgen voor nieuwe uitdagingen waar we in een verleden veel minder mee te maken hadden’, aldus Jan Dekker, Chief Operating Officer bij TransHeroes. ‘Ook zien we steeds meer behoefte aan externe en flexibele opslagcapaciteit ontstaan, we proberen daar als organisatie slim op in te spelen. Daarbij zetten we momenteel vol in op technologie en ontwikkelen op alle fronten ons ICT-landschap. We zitten midden in de implementatie van nieuwe Transport en Warehouse Management Systemen.’



Ook op financieel gebied is deze periode uitdagend. Joran Wiemer, Chief Financial Officer van TransHeroes zegt hierover: ‘Wij streven naar een winstgevende groei, zodat de resultaten onder aan de streep mee groeien met de omzet. Dat blijkt niet eenvoudig, zeker niet als de marges onder druk staan. Daarbij is het ook belangrijk dat de interne organisatie de groei aan kan. Zo groeide het aantal personeelsleden in 2016/2017 met ruim 30%. Het is belangrijk dat ook de nieuwe werknemers hetzelfde DNA hebben als de rest van de onderneming en de groei kunnen bijbenen. De trein rijdt namelijk in volle vaart door, volgend jaar zullen we de grens van € 20 miljoen omzet doorbreken. Stiekem zijn wij nuchtere tukkers er wel een beetje trots op.’



Nieuwe initiatieven en grote ambitie



Op de vraag waar de ambitie op omzetniveau ligt, antwoordt Asveld: ‘Ik wil er geen getal aan hangen. We vragen onszelf dit ook regelmatig af. Maar ik zie ook de trots bij de medewerkers als we een goede week achter de rug hebben. Ik ben stellig van mening dat je jezelf moet blijven uitdagen om te voorkomen dat je achterover gaat hangen. Ik word erg onrustig als het allemaal loopt en er geen nieuwe zaken op stapel staan. Wij zijn in 8 jaar tijd 6 keer zo groot geworden, waarom kan dat niet nog een keer?’