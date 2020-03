NetRom biedt technologische kennis en sectorspeciﬁeke ervaring

Een softwareontwikkelaar die niet alleen kennis heeft van programmeren, maar ook veel branches van haver tot gort kent; die niet slechts een wensenlijstje afvinkt, maar met de klant zoekt naar de juiste oplossing voor elk IT-vraagstuk. Dat is de unieke aanpak van NetRom.



Als directeur Han in ’t Veld in mei de nieuwe NetRom campus opent, is dat een grote stap voor de organisatie. De campus in Craiova, een stad in het zuiden van Roemenië, heeft een opzet die in Silicon Valley niet misstaat, met onder meer de NetRom Academy en faciliteiten die zelfs maar weinig bedrijven in Nederland hebben.



Tegelijk is sinds de oprichting van het bedrijf in 1999 veel hetzelfde gebleven, zegt hij. “Vanaf het begin hadden we het besef dat onze ontwikkelaars verreweg de belangrijkste schakels zijn. De campus is daar de uitwerking van. Het toont dat we om onze medewerkers geven en investeren in de toekomst van het bedrijf. Dat geeft onze klanten continuïteit en zekerheid door het lage verloop van onze medewerkers.”



Universitair opgeleid Van een afstand lijkt NetRom een ontwikkelaar als zo velen. NetRom biedt hoogwaardige dienstverlening in applicatiebouw, Quality Assurance en maintenance. Maar de aanpak is anders dan bij veel andere ontwikkelaars. “Onze toegevoegde waarde is dat we goede ontwikkelaars hebben én sectorspecifi eke kennis bieden.”



De goede ontwikkelaars vindt NetRom op de nabij gelegen universiteit, zegt Mircea Negrila, CTO van NetRom. “We hebben ons eigen kanaal om de beste studenten te werven. Ruim 300 van onze 350 medewerkers in Nederland en Roemenië zijn universitair geschoolde informatici.”



Eenmaal bij NetRom leren deze IT-talenten hoe ze in co-creatie met de klant ontwikkelen. “We stellen onze klanten veel ‘wat als’-vragen, geven argumenten pro en contra. We zoeken naar bottlenecks of situaties waar de klant nog niet aan had gedacht. Pas als we zeker weten dat het product is wat de klant wil, gaan we bouwen. Onze klanten waarderen dat, ze zien dat we echt begrijpen wat ze willen implementeren.”



Verschillende sectoren Ook combineert NetRom IT-kennis met kennis van veel verschillende branches. “Binnen NetRom hebben we specialisten met specifi eke kennis van een branche: onder meer e-commerce, fi nance, healthcare en traffi c & mobility. Die kennis brengen we in een team samen met technologie gedreven developers: Java, .Net, Objective C, enzovoort. Daardoor kunnen we verschillende technologieën in verschillende branches toepassen”, zegt Negrila.



Het heeft geleid tot vele mooie projecten. Met behulp van Artifcial Intelligence ontwikkelde het bedrijf voor de trading departments van banken een tool die documenten herkent en compliance checks uitvoert. Hoe meer documenten door het systeem heen gaan hoe slimmer het systeem wordt (progressive machine learning).



Nog één waar Negrila trots op is. “Voor een opdrachtgever verbonden aan cardiologen in het academisch ziekenhuis



Maastricht implementeerden we software die op basis van röntgenbeelden in 3D het hart van een patiënt kan visualiseren. Daar ziet de cardioloog welke bloedvaten dichtgeslibd zijn en kan hij simuleren wat het eff ect van een operatie zal zijn.”



Roemenië En ja, wat NetRom ook anders maakt is dat alle producten en diensten in Roemenië worden ontwikkeld. Het bedrijf heeft twee vestigingen in Breda en Arnhem, maar het echte programmeerwerk vindt plaats in Craiova.



Geen probleem, zegt In ’t Veld. “De eerste ontmoeting vindt plaats in Nederland. Als we op één lijn zitten met de technologie en weten wat de wensen van de klant zijn, volgt een sessie met een NetRom-ontwikkelteam, vaak in Roemenië. “Klanten vinden het fi jn om een blik achter de schermen te werpen. Bovendien gaan er zes vluchten per dag naar Roemenië, binnen een halve dag zit je bij ons op kantoor.”



Klanten van NetRom waarderen deze vorm van nearshore outsourcing. “Ze worden getriggerd door toegang tot de brede technologische kennis en sectorspecifi eke ervaring. Zo zorgen wij voor excellente resultaten in productontwikkeling en een duurzame relatie met elke klant.”