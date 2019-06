Cushman & Wakefield sluit zich aan bij NVM Business

Internationaal adviseur Cushman & Wakefield, marktleider in alle sectoren van de commercieel vastgoedmarkt, sluit zich aan bij NVM Business. Op woensdag 5 juni tekenden Jeroen Lokerse (Cushman & Wakefield) en Marcel de Boer (NVM Business) de lidmaatschapsdocumenten op de Provada op de stand van NVM Business.



Jeroen Lokerse, Head of Netherlands Cushman & Wakefield, zegt hierover: “Een van de belangrijkste speerpunten in onze strategie is een ´trusted´ partner zijn voor onze klanten en een rolmodel voor de sector. Dit gaat wat ons betreft over kennis delen, transparantie vergroten en krachten bundelen met marktpartijen die elkaar onderling versterken. Wij zien in NVM Business zo´n partner, ons lidmaatschap maakt onze beider organisaties sterker.”



Cushman & Wakefield telt wereldwijd 400 kantoren in 70 landen met meer dan 51.000 medewerkers. In Nederland telt de adviesorganisatie tien kantoren en 550 professionals.



Marcel de Boer, voorzitter NVM Business: “Het lidmaatschap van Cushman & Wakefield zorgt ervoor dat NVM Business in staat is de ambitie te realiseren om uit te groeien tot dé brancheorganisatie voor alle vastgoedadviseurs van commercieel vastgoed in Nederland, corporates, mid-corporates en het MKB. Daarnaast is de (inter)nationale kennis en kunde van Cushman & Wakefield en haar adviseurs van groot belang om op een nog professionelere wijze in te spelen op een snel veranderende markt en zo ook de autoriteitspositie van de NVM te vergroten.”



Met ruim 725 vastgoedprofessionals is NVM Business een belangrijke speler in de commerciële vastgoedwereld in Nederland: het werkgebied van alle aangesloten makelaars en taxateurs bestrijkt het hele land en heeft vanwege het internationale karakter van de sector impact tot ver buiten de landsgrenzen.



Over NVM Business



De NVM is in Nederland de grootste vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit 725 makelaars, die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn.



Over Cushman & Wakefield



Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) is wereldwijd toonaangevend op het gebied van professional services in commercieel vastgoed. Als strategisch adviseur creëert de organisatie duurzame ondernemingswaarde door opdrachtgevers te begeleiden bij het formuleren van de best mogelijke vastgoedbeslissingen en –oplossingen èn verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie ervan. Cushman & Wakefield is een van de grootste strategisch adviseurs in commercieel vastgoed ter wereld met circa 51.000 medewerkers verspreid over ongeveer 400 kantoren in 70 landen. In 2018 realiseerde de organisatie een omzet van $8,2 miljard met kernactiviteiten zoals property, facility en projectmanagement, leasing, capital markets, valuations en andere dienstverlening. Meer informatie vindt u op www.cushmanwakefield.nl en via LinkedIn.