Belsimpel bestormt 15 Europese landen met nieuw merk Gomibo

Groningen, 10-12-2020 – Telefoonverkoper Belsimpel is gestart met de verkoop van mobiele telefoons, tablets en accessoires in Europa met haar nieuwe merk Gomibo.



De eerste fase binnen deze Europese uitbreiding is de Duitse website Gomibo.de, waar Duitse klanten vanaf nu kunnen bestellen. In de komende maanden zullen in nog 15 andere Europese landen Gomibo-websites gelanceerd worden, waaronder in Frankrijk, Italië en Spanje.



In Nederland is Belsimpel marktleider met bijna 50% online marktaandeel. Het doel om online marktleider te worden ambieert het bedrijf ook in de rest van Europa.



Jeroen Doorenbos, oprichter van Belsimpel, over de lancering: “Met de uitbreiding naar Europa breekt een nieuw hoofdstuk aan in onze missie om de Mobiele Wereld te veranderen. Het is de grootste stap sinds de oprichting van Belsimpel. De afgelopen jaren is keihard gewerkt om ons platform hiervoor geschikt te maken. We denken dat we in deze landen de markt kunnen opschudden met onze unieke manier om telecomproducten te vergelijken en ons perfect op de telecommarkt toegespitste leveringsproces. In vrijwel alle Europese landen is de online telecommarkt minder ontwikkeld dan in Nederland. Nederland loopt in die zin zo’n 5 jaar voor op de meeste Europese landen. Alle learnings van de afgelopen 12 jaar van Belsimpel zitten verwerkt in Gomibo en dat biedt veel potentie voor deze internationale stap.” De marketingstrategie voor Gomibo is offensief. Doorenbos: “We praten over vele miljoenen aan budget om het merk te gaan laden.”



De keuze voor een nieuw internationaal merk naast Belsimpel is een bewuste. Doorenbos legt uit: “de naam Belsimpel is internationaal natuurlijk niet geschikt, want wat kan een Spanjaard met Belsimpel? De juiste naam was best een zoektocht, en we zijn heel blij dat daar Gomibo uit is gekomen.” De merknaam Belsimpel blijft in Nederland gewoon behouden.



Over Belsimpel



Een gedreven team van 600 collega’s zorgt ervoor dat Belsimpel fors blijft groeien door continu verbeteringen door te voeren. In 2019 werd een omzet van 360 miljoen euro behaald en voor 2020 verwacht Belsimpel een omzet van boven de 400 miljoen. Belsimpel profileert zich als dé specialist in de Mobiele Wereld waar klanten terecht kunnen voor het grootste assortiment mobiele telefoons, abonnementen en accessoires tegen scherpe prijzen. Het volledig in huis ontwikkelde platform speelt een belangrijke rol in het succes. Het is voor klanten heel makkelijk om uit miljoenen combinaties van telefoons, abonnementen en bundels die combinatie te kiezen die goed bij hen past. Delen van dit platform worden inmiddels ook gebruikt door andere bedrijven. ID verificatie platform Verifai.com is het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld hiervan.