Sibbing trekt René van der Linden aan als directeur

“Focus op verdere professionalisering en het toekomstbestendig maken van onze organisatie”



Veenendaal, 15 oktober 2018 – De afgelopen jaren maakte financieel dienstverlener Sibbing een forse groei door en werd het dienstenpalet aanzienlijk verbreed. Inmiddels telt de organisatie 125 medewerkers, die werkzaam zijn vanuit vier zelfstandige bedrijfsonderdelen.



Met het aantrekken van René van der Linden (60) als directeur – een nieuwe functie binnen de organisatie – heeft Sibbing zich onlangs verzekerd van een ervaren manager met een solide staat van dienst. In zijn rol als directeur is René van der Linden niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, maar gaat hij ook krachtig sturing geven aan het verder professionaliseren van de organisatie. Van der Linden rapporteert rechtstreeks aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).



Sterk klant- en marktgericht

René van der Linden is sinds 1982 actief in de financiële sector en vervulde diverse management- en directiefuncties binnen verschillende onderdelen van ING. Sinds 2001 was hij werkzaam als Manager Marketing & Sales bij arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir. De aandeelhouders van Sibbing zijn dan ook blij met de komst van de ervaren Van der Linden. “Sibbing heeft de ambitie om relaties in de (para)medische sector en het mkb volledig te ontzorgen op zakelijk en financieel gebied”, aldus Theo Kruse, een van de aandeelhouders. “We zijn ervan overtuigd dat René met zijn kennis, ervaring en sterk klantgerichte benadering de juiste man op de juiste plaats is om onze interne bedrijfsprocessen te versterken, de synergie tussen de diverse bedrijfsonderdelen te optimaliseren en zo de Sibbing-organisatie toekomstbestendig te maken.”



“Ik ben er trots op dat ik – samen met mijn nieuwe collega’s – bij zo’n ‘persoonlijk’ bedrijf als Sibbing mijn kennis en ervaring mag inzetten om de organisatie weer een stapje verder te brengen.”



René van der Linden, directeur Sibbing



Over Sibbing

Sibbing heeft zich als onafhankelijk financieel adviesbureau gespecialiseerd in zakelijke en financiële dienstverlening aan (para)medische beroepsbeoefenaren, zoals medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, verloskundigen en collectieven. Om relaties optimaal te kunnen bedienen, werkt Sibbing vanuit vier zelfstandige bedrijfsonderdelen:



Sibbing Adviesgroep B.V. | Adviseert onder meer over praktijkvestiging, contracten, financieringen, financiële planning, hypotheken, assurantiën en pensioenen en bemiddelt bij het afsluiten van overeenkomsten met banken en verzekeraars.



SWA Assuradeuren Veenendaal B.V. | Treedt op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen en vormt een snelle schakel tussen assurantietussenpersoon en verzekeringsmaatschappijen.



Sibbing Accountants en Adviseurs B.V. | Verricht accountantswerkzaamheden, levert praktijk- en fiscaal advies, verzorgt administratieve diensten en stelt belastingaangiften op voor zelfstandig gevestigde (para)medici en het mkb.



MAAND ‘Salaris & meer’ | Biedt complete dienstverlening op het gebied van salarisadministratie en personeelszaken aan (onder meer) mkb’ers, accountantskantoren en administratiekantoren.



Beeldmateriaal: Foto René van der Linden



Fotobijschrift: René van der Linden, directeur Sibbing