Volkswagen populair onder autodieven

Eigenaren van Volkswagens zijn relatief vaak de dupe van autodieven. Zo wordt 1 op de 306 Volkswagen Polo's gestolen.



Ook de Volkswagen Golf is populair onder dieven: gemiddeld wordt 1 op de 334 auto's van dat merk de eigenaar afhandig gemaakt. Dat blijkt uit een vergelijking van cijfers die de Stichting Aanpak Voertuigencriminaliteit (AVc) beschikbaar stelt.



Goedkoopsteautoverzekering.net vergeleek daarvoor verschillende autotypes, die volgens Auto RAI over het algemeen het meest gestolen worden. Hieronder vallen onder meer de Renault Clio, Audi A4 en diverse BMW-merken.



Meer hybride auto's gestolen

Zo blijkt de kans dat een auto gestolen wordt, ook groot bij de BMW X5 (1 op 171) en de Audi A4 (1 op 462). De BMW X1 (1 op 1195) en Opel Corsa (1 op 951) zijn dan uiteindelijk weer wat minder populair.



Opvallend is dat er bovendien steeds meer hybride auto's worden gestolen. Deze stijging komt volgens AVc vooral voort uit een toegenomen aantal gestolen Toyota's. Waar er vorig jaar nog maar 6 hybride Toyota's werden gestolen, was dat dit jaar al 55.



