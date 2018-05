Ervaringen delen vermindert stress: Naasten Ontmoetingsdag 26 mei 2018

Op zaterdag 26 mei 2018 vindt de tweede landelijke Ontmoetingsdag voor Naasten plaats in Soesterberg m.m.v. Martin van Rijn. Naasten ervaren veel stress, soms zelfs meer dan de patiënt zelf, zo blijkt uit onderzoek. Ze lopen hierdoor een verhoogd risico op gezondheidsproblemen als hart- en vaataandoeningen en depressies. Lotgenotencontact en juiste informatie helpen.

Ingrijpende aandoeningen hebben een grote impact op het leven van alle betrokkenen. Dat wordt vaak vergeten. Alle aandacht gaat vooral naar de patiënt en soms naar de naaste als mantelzorger. Maar niet alle naasten zijn mantelzorger. Bovendien zijn naasten gewoon mens en niet alleen verzorger; mensen met eigen vragen, gevoelens en behoeften.

Het platform Naasten in Beeld* is een samenwerking van zes patiëntenorganisaties. Het heeft de vragen en behoeften van naasten van iemand met een hart- of vaataandoening geïnventariseerd en samengevat in een whitepaper*: https//www.naasteninbeeld.nl/onderzoek

Onzekerheid, eenzaamheid, rolverandering en vermoeidheid worden veel genoemd. Er is vooral behoefte aan informatie, lotgenotencontact en hulp bij het beantwoorden van de vraag: Hoe vertel ik het mijn kind?

Informatie en lotgenotencontact

De onlangs gelanceerde website www.naasteninbeeld.nl geeft met de wegwijzer antwoord op de meest gestelde vragen door naasten. Deze zijn vaak anders dan die van de patiënt. Daarnaast zijn er ervaringsverhalen te vinden en mogelijkheden voor lotgenotencontact. Uit dit lotgenotencontact wordt veel steun ervaren. Daarom wordt op 26 mei 2018 de tweede landelijke ontmoetingsdag exclusief voor naasten georganiseerd. De focus ligt op naasten van iemand met een hart- of vaataandoening. In Nederland hebben 1,4 miljoen mensen een hart- of vaatziekte. Het aantal naasten van deze patiëntengroep is een veelvoud ervan.

Meer informatie en inschrijven: https://www.naasteninbeeld.nl/ontmoetingsdag/.

Plaats : Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 te Soesterberg

Tijd : 10.00 tot 17.00 uur

: 10.00 tot 17.00 uur Toegang: Gratis, inclusief lunch

Naasten Ontmoetingsdag 26 mei 2018: een dag vol informatie, inspiratie en ontspanning.

Hoe vertel ik het mijn kind? Lancering Praatpakket voor gezinnen

Wanneer er (jonge) kinderen zijn, worstelen ouders vaak met de vraag: Hoe vertel ik het mijn kind? En wat vertel ik wel, wat niet? Ook kinderen hebben vragen die ze niet altijd aan hun ouders durven te stellen. Het gezinsleven staat al op zijn kop bij een ingrijpende ziekte, kinderen proberen hun ouders dan zo min mogelijk tot last te zijn. De vraag: Wordt papa, mama, broer of zus weer beter? wordt dan bijvoorbeeld niet gesteld. En als het wel gebeurt, kan er een ontwijkend antwoord volgen omdat ouders ook niet goed weten wat te zeggen. Kinderen scheppen met wat ze zien en horen hun eigen beelden over de werkelijkheid, die zijn soms erger dan de waarheid. Ze kunnen hier flink last van hebben, ook later nog. Het is dus van belang om met hen te praten, op hun eigen nivo.

Op de ontmoetingsdag zal het eerste praatpakket voor ouders en kinderen gepresenteerd worden, een pakket om het met elkaar praten over de ziekte makkelijker te maken. Ieder gezinslid heeft zijn eigen vragen en verwerkingsproces, ook kinderen. Het praatpakket biedt diverse gespreksmogelijkheden, voor doeners, praters en denkers. Voor ouders is er een handleiding. Het biedt gezinnen ruimte om eens op andere wijze met elkaar te praten, te vragen hoe het met iedereen gaat en te horen welke vragen de kinderen hebben.

Het eerste praatpakket is gericht op kinderen van 4 t/m 12 jaar. In de tweede helft van 2018 volgen pakketten voor kinderen van 12 t/m 16 jaar, partners en overige familieleden.

Het praatpakket is ontwikkeld door ontwerpbureau Muzus, in samenwerking met verschillende experts zoals pedagogen, maatschappelijk medewerkers en kindercoaches. Vanaf 26 mei 2018 is het voor iedereen beschikbaar via de website www.naasteninbeeld.nl.

Onbegrip, eenzaamheid en stress

Naasten zijn partners, kinderen, ouders, broers/zussen en goede vrienden. Als naaste over je eigen zorgen praten is moeilijk en de omgeving reageert veelal met onbegrip, zeker wanneer de ziekte aan de buitenkant niet te zien is. Naasten, vooral partners, zijn daarnaast vaak zo druk met de combinatie van werk, gezin, huishouden en de zorg voor de zieke partner dat er weinig tijd overblijft voor het onderhouden van hun eigen hobby’s en sociale contacten. Bovendien worden ze door de slechte conditie van hun partner geregeld beperkt in het uitvoeren van gezamenlijke dromen en wensen, zoals het maken van uitstapjes, verre reizen en wandel- of fietstochten. Hun wereldje wordt door de aandoening een stuk kleiner. En als ze deelnemen aan sociale activiteiten is het vaak alleen.

Niet alleen het onbegrip van de omgeving en drukte zorgen voor eenzaamheid. Betrokkenen proberen elkaar vaak vanuit de beste bedoelingen te beschermen door hun onzekerheden, lichamelijke en psychische belasting, en medische informatie niet (volledig) met elkaar te delen; dat zorgt ook voor eenzaamheid en overbelasting. De praatpakketten voor partners kunnen het voeren van een open gesprek makkelijker maken, beschikbaar eind 2018.

*Naasten in Beeld is een samenwerkingsproject van zes patiëntenorganisaties: Harteraad, Stichting ICD-dragers Nederland, Vereniging Harten Twee, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, MPN Stichting en Alzheimer Nederland.

*Whitepaper White paper │Ervaren problematiek en behoeften van naasten van mensen met een somatische aandoening │ Oktober 2016 Auteur: Inge Schalkers (Harteraad)

De inventarisatiefase heeft in oktober 2016 geresulteerd in een Whitepaper waarin o.a. de opbrengsten van het behoeftenonderzoek worden beschreven. Hieraan hebben ruim 550 naasten meegewerkt door het invullen van een vragenlijst of het deelnemen aan een interview. Conclusie: ernstige ziekte van een dierbare heeft een lichamelijke, sociale en psychische impact op naasten die elkaar onderling versterken.

